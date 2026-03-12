Philips Hue kabelgebundener Dimmer Switch (1-Kanal)

Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Philips Hue kabelgebundener Dimmer Switch (1-Kanal)
Vorrätig
  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Über Philips Hue kabelgebundener Dimmer Switch (1-Kanal)

Füge Deine dimmbare nicht-smarte Beleuchtung zu Deinem Philips Hue Ökosystem hinzu – für mühelose Steuerung und Komfort. Mit dem kabelgebundenen Dimmschalter kannst Du die meisten traditionellen Lampen und Leuchten zusammen mit Deinen bestehenden Hue Lampen steuern, alles als ein nahtloses Erlebnis. Du musst Deine antiken Kronleuchter oder Designer-Fassungen nicht ersetzen. Mach die Leuchten, die Du liebst – zu smarten Leuchten! Steuere sie in der Hue App, mit Sprachassistenten oder direkt über Deinen Wandschalter. Erschaffe Automatisierungen passend zu Deinem Tagesablauf und binde Lichter in Szenen ein. Das kompakte Modul wird hinter dem Schalter installiert und ist netzbetrieben, daher wird keine Batterie benötigt. Wenn Du einen Dimmschalter ersetzt, ist ein Taster erforderlich, um dieses Produkt zu betreiben. Als Teil des Hue Ökosystems, das auf einem zuverlässigen Zigbee-Netzwerk basiert, behältst Du die Kontrolle über Deine Lichter, auch wenn das WLAN ausfällt.

  • Verwandelt nicht smarte in smarte Lampen
  • Kontrolliere smarte und nicht smarte Lichter
  • Automationen und Lichtszenen einstellen
  • Funktioniert mit oder ohne Nullleiter
  • Mit einer Hue Bridge mehr Funktionen freischalten

Angesagte Produkte

Neu
Kabelgebundenes Wandschaltermodul (2er-Pack)

Kabelgebundenes Wandschaltermodul (2er-Pack)

Sorgt dafür, dass Hue Lichter erreichbar bleiben
Macht vorhandene Schalter smart
Steuere Deine Räume und Zonen
Keine Batterie erforderlich

79,99 €

Neu
Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (1 Kan.)

Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (1 Kan.)

Nicht-smarte Lichter Hue hinzufügen
Steuerung per App und Sprache
Keine Batterie erforderlich
Mit einer Bridge mehr Funktionen freischalten

49,99 €

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay