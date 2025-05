Mit dieser tragbaren smarten Leuchte in Schwarz bringst Du smartes Licht an jeden gewünschten Ort. Diese für die Nutzung im Außenbereich geeignete Leuchte mit orangefarbenem Silikongriff lässt sich leicht überall dorthin mitnehmen, wo Du dringend Licht benötigst, zum Beispiel beim Lesen in der Wohnung oder beim Abendessen im Freien. Exklusiv im Hue Shop erhältlich.