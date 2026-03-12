Die Play Floor Stehleuchte ist der ideale erste Schritt in die Welt der Unterhaltung mit Hue. Synchronisiere sie zu Filmen, Spielen und Musik auf Deinem Fernsehbildschirm, um einen farbenfrohen Verlauf von Wandflutungseffekten zu erzeugen – passend zu jeglicher Action auf dem Bildschirm. Füge mehr Hue Lichter zu Deinem Unterhaltungsbereich hinzu, um ein wirklich immersives Surround-Lichterlebnis mit präziser Farbanpassung dank Chromasync zu genießen. Das 122 cm hohe, schlanke Profil der Play Floor Stehlampe kann problemlos zu jeder Seite des Fernsehers stehen, in Ecken oder hinter dem Sofa für ungestörtes Fernsehen.

RGBWWIC Gradient Farbverlauf

Chromasync für präzise Farbabstimmung

Für eine einfache Platzierung konzipiert

Verbindung über HDMI Sync Box oder TV‑App

Mit der Hue Bridge steuern und anpassen