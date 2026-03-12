Hue Play Floor Stehlampe kompakt

Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Hue Play Floor Stehlampe kompakt
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Über Hue Play Floor Stehlampe kompakt

Die Play Floor Stehleuchte ist der ideale erste Schritt in die Welt der Unterhaltung mit Hue. Synchronisiere sie zu Filmen, Spielen und Musik auf Deinem Fernsehbildschirm, um einen farbenfrohen Verlauf von Wandflutungseffekten zu erzeugen – passend zu jeglicher Action auf dem Bildschirm. Füge mehr Hue Lichter zu Deinem Unterhaltungsbereich hinzu, um ein wirklich immersives Surround-Lichterlebnis mit präziser Farbanpassung dank Chromasync zu genießen. Das 122 cm hohe, schlanke Profil der Play Floor Stehlampe kann problemlos zu jeder Seite des Fernsehers stehen, in Ecken oder hinter dem Sofa für ungestörtes Fernsehen.

  • RGBWWIC Gradient Farbverlauf
  • Chromasync für präzise Farbabstimmung
  • Für eine einfache Platzierung konzipiert
  • Verbindung über HDMI Sync Box oder TV‑App
  • Mit der Hue Bridge steuern und anpassen

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Neu
Tischleuchte Hue Play

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Neu
Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (1 Kan.)

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