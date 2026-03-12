Tischleuchte Hue Play
Aktueller Preis ist 79,99 €
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Über Tischleuchte Hue Play
Die Play Tischleuchte ist der ideale erste Schritt in die Welt der Unterhaltung mit Hue. Synchronisiere sie zu Filmen, Spielen und Musik auf Deinem Fernsehbildschirm, um einen farbenfrohen Verlauf von Wandflutungseffekten zu erzeugen – passend zu jeglicher Action auf dem Bildschirm. Füge mehr Hue Lichter zu Deinem Unterhaltungsbereich hinzu, um ein wirklich immersives Surround-Lichterlebnis mit präziser Farbanpassung dank Chromasync zu genießen. Das kompakte, 60 cm hohe, schlanke Profil der Play Tischleuchte passt problemlos an beide Seiten des TV-Bildschirms oder auf Arbeits- oder Gaming-Schreibtische für ungestörtes Fernsehen.
- RGBWWIC Gradient Farbverlauf
- Chromasync für präzise Farbabstimmung
- Für eine einfache Platzierung konzipiert
- Verbindung über HDMI Sync Box oder TV‑App
- Mit der Hue Bridge steuern und anpassen
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103144850
Lampeneigenschaften
- Dimmbar
- Ja
Design und Materialausführung
- Farbe
- Schwarz
- Material
- Kunststoff
Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen
- 20.000
- Nennlebensdauer
- 25.000
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Höhenverstellbar
- Nein
- Schwenkbarer Spotkopf
- Nein
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
- Wähle Deine Farbe
- Ja
- LED integriert
- Ja
- Mobil
- Nein
- Solarenergie
- Nein
Lichteigenschaften
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- 80
- Farbtemperatur
- 2200-6500 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht
- 1
- Nennlichtausbeute (Nom)
- 64
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Entertainment-Raum
- Stil
- Modern
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103144850
- Nettogewicht
- 1,39 kg
- Bruttogewicht
- 1,39 kg
- Höhe
- 679 mm
- Länge
- 148 mm
- Breite
- 143 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004320901
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0,1
- Leistung
- 5,8
Produktabmessungen und -gewicht
- Kabellänge
- 1.500
- Gesamte Höhe
- 607 mm
- Gesamte Länge
- 90 mm
- Gesamte Breite
- 90 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichtleistung von 4.000 K
- 400
- Lichtfarbe
- Gradient farbiges und weißes Licht (RGBICW)
- Netzstrom
- 220-240 V
- IP-Code
- IP20
- Schutzklasse
- Klasse II
- Austauschbare Lichtquelle
- Nein
- Lichtleistung von 2.700 K
- 380
- Anzahl Lichtquellen
- 1
- UL nasse/ feuchte/ trockene Umgebung
- Damp location
- Hochfrequenz-Sensor
- Nicht anwendbar
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Nein
- Montageoptionen
- Freistehend
Die Lampe
- Bauform
- Table lamp
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Die Kamera
- Akustischer Alarm
- Nein
Der Schalter
- Unterstützte Verdrahtung
- Nullleiter
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 8.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 48 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Google Assistant, Homekit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- Keine Bedienungsanleitung vorhanden
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden
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