Die stilvolle Philips Hue Iris Leuchte in weiß schafft Atmosphäre in jedem Raum. Sie erzeugt ein Licht, dass Wände in Farbe taucht und mit einem raffinierten, einzigartigen Lichteffekt eine sanfte Hintergrundbeleuchtung erzeugt. Sämtliche intelligente Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.