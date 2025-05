Mit der unkonventionellen und kompakten Philips Hue Bloom kannst Du die Lichtstimmung in jedem Raum Deines Zuhauses mühelos an den jeweiligen Anlass anpassen. Stecke die Bloom einfach in eine Wandsteckdose und verwende sie als Einzelleuchte für farbiges Licht oder füge sie als Akzentleuchte zu Deinem vorhandenen Hue-System hinzu. Wenn Du die Hue Bridge hinzunimmst, kannst Du den gesamten Funktionsumfang voll ausschöpfen.