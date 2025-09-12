Starter-Set: 3 smarte GU10 Spots + Hue Smart Button
Mit dem Philips Hue White & Color Ambiance Starter-Set verleihst Du jedem Raum eine besondere Atmosphäre. Das Set enthält 3 smarte Farblampen, eine Hue Bridge und einen Hue Smart Button. Damit erhältst Du volle Kontrolle über die Lampen, den Zugang zur Hue App und endlos viele Features.
Produkt-Highlights
- Nutzungsdauer ca. 10 Jahre
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Steuerung mit Hue Smart Button
- Philips Hue Bridge enthalten
- Weißes und farbiges Licht
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
50x57x50 mm