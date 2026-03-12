Set: 3x Outdoor Lily Gartenspot + Sensor für Außenbereich

Sorge für Farbe im Außenbereich, indem du ihn mit reichlich Lily Gartenspots ausstattest. Mit dem beiliegenden Sensor für den Außenbereich kannst du sie automatisch einschalten lassen – so heißen sie dich und deine Gäste mit Licht willkommen.



Weißes und farbiges Licht

Bewegliche Spots

Batteriebetriebener Bewegungssensor