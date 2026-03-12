Set: 3x Outdoor Lily Gartenspot + Sensor für Außenbereich

Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: 3x Outdoor Lily Gartenspot + Sensor für Außenbereich
Vorrätig
  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Über Set: 3x Outdoor Lily Gartenspot + Sensor für Außenbereich

Sorge für Farbe im Außenbereich, indem du ihn mit reichlich Lily Gartenspots ausstattest. Mit dem beiliegenden Sensor für den Außenbereich kannst du sie automatisch einschalten lassen – so heißen sie dich und deine Gäste mit Licht willkommen.

  • Weißes und farbiges Licht
  • Bewegliche Spots
  • Batteriebetriebener Bewegungssensor

Angesagte Produkte

Erstelle Dein Set
E27 - Filament Edison ST64 - 550

E27 - Filament Edison ST64 - 550

Warmweiß bis kaltweiß
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
energy.link.label

47,99 €

Eckiges Deckenpaneel Tento – mittelgroß

Eckiges Deckenpaneel Tento – mittelgroß

Sanftes Dimmen
39,5 x 39,5 cm
Bis zu 2000 Lumen
Synthetisches Profil

149,99 €

Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 7 m Erweiterung

Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 7 m Erweiterung

7 m lange Lichterkette als Erweiterung (Netzteil nicht im Lieferumfang)
10 Lightguide Lampen
Weiß und Farbverlauf
Helle Lampen mit 50 Lumen

139,99 €

Gradient Signe Tischleuchte weiß

Gradient Signe Tischleuchte weiß

White
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

224,99 €

Nur noch wenige verfügbar

Erstelle Dein Set
Gradient Signe Stehleuchte weiß

Gradient Signe Stehleuchte weiß

White
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

339,99 €

Neu
Hue Flux Halterung 10er-Pack

Hue Flux Halterung 10er-Pack

Einfache Installation der LED-Streifen
Inklusive Schrauben und Klebeband
Robustes transparentes Design
10er-Pack

11,99 €

Verlängerungskabel Outdoor 2,5m schwarz + T-Stück

Verlängerungskabel Outdoor 2,5m schwarz + T-Stück

Verlängerungskabel
Länge von 2,5 m
T-Stück enthalten

24,99 €

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay