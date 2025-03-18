Support

Installationsanleitungen für Philips Hue Produkte

Wähle nachfolgend die Art des gewünschten Produkts aus, um zu erfahren, wie Du es mit Deinem smarten Lichtsystem verbinden kannst.

Starter-Sets

Anleitungen für die Einrichtung eines Starter-Sets. 

Zu den Anleitungen
Lampen und Leuchten

Hier findest Du Anleitungen für die Einrichtung von Lampen, Stehleuchten, Tischleuchten und vielem mehr. 

Zu den Anleitungen
Lampen mit Zubehör

Hier findest Du Anleitungen für die Einrichtung von Lampen, die mit einem Zubehörteil geliefert werden, z. B. einem Hue Dimmschalter oder Smart Button.

Zu den Anleitungen
Außenleuchten

Hier findest Du Anleitungen für die Einrichtung von Außenleuchten. 

Zu den Anleitungen
Zubehör

Hier findest Du Anleitungen für die Einrichtung einer Hue Sync Box oder eines anderen Zubehörs. 

Zu den Anleitungen
Security

Hier findest Du Anleitungen zur Einrichtung von Hue Secure Kameras und Sensoren. 

Zu den Anleitungen

Häufige Fragen

Wie füge ich mein Philips Hue Gerät mit einem QR-Code hinzu?

Wo finde ich die QR-Codes für meine Philips Hue Geräte?

Ich kann den QR-Code auf meinem Gerät nicht finden. Was soll ich tun?

Kann ich mehrere QR-Codes scannen, um sie alle gleichzeitig zu meiner Hue Bridge hinzuzufügen?

Kann ich durch Scannen der QR-Codes auch mehrere Geräte gleichzeitig zu mehreren Zimmern hinzufügen?

Ich kann den QR-Code nicht scannen. Was soll ich tun?

Kann ich den QR-Code auf einem älteren Philips Hue Gerät scannen, um es zu meiner Hue Bridge hinzuzufügen?

Benötige ich eine Internetverbindung, um Geräte durch Scannen ihrer QR-Codes zu meiner Hue Bridge hinzuzufügen?

Kann ich, auch wenn ich keine Hue Bridge habe, einen QR-Code auf einem Philips Hue Gerät scannen, um ihn zu meinem System hinzuzufügen?

Kann ich ein bereits eingerichtetes Produkt durch das Scannen seines QR-Codes hinzufügen?

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

