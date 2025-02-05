10 juin 2020
Que vous disposiez d'un coin de pièce ou d'un espace d'entraînement dans le garage, l'optimisation de l'éclairage peut faire toute la différence pour créer un environnement d'exercice motivant.
10 juin 2020
Que vous disposiez d'un coin de pièce ou d'un espace d'entraînement dans le garage, l'optimisation de l'éclairage peut faire toute la différence pour créer un environnement d'exercice motivant.
Ce n'est pas pour rien que nous nous sentons bien par une journée ensoleillée : les rayons du soleil contribuent à améliorer notre humeur. Profitez de l'éclairage naturel de votre espace en installant vos équipements près d'une fenêtre. Si votre coin gym ne se trouve pas dans un endroit lumineux, s'il est, par exemple, dans le garage ou le sous-sol, compensez l'absence de soleil à l'intérieur avec une lumière adaptée.
Les ampoules LED sont toujours plus efficaces, elles durent beaucoup plus longtemps que les autres types d'ampoules. Elles peuvent également être connectées, ce qui vous permet de mieux contrôler vos éclairages.
Plus le flux lumineux est élevé, plus l'ampoule est lumineuse. Un luminaire ne sera probablement pas en mesure d'éclairer suffisamment tout l'espace, aussi assurez-vous de disposer du bon nombre de luminaires ou d'ampoules avec un flux lumineux suffisant. Si vous souhaitez que votre coin gym serve également d'espace de relaxation, comme un studio de yoga, procurez-vous des lampes à intensité variable afin de pouvoir tamiser la lumière au besoin.
La température de couleur (lumière blanche chaude à froide) est mesurée en Kelvin. La lumière du soleil, par exemple, fait environ 5 000 K. Pour éclairer de façon optimale un coin gym chez vous, utilisez une ampoule offrant une plage Kelvin comprise entre 2 200 K et 6 500 K. De cette manière, vous pouvez obtenir un blanc bleu plus froid pouvant vous aider à vous sentir plus énergique dans l'effort et des teintes de lumière plus chaudes pour vos périodes de récupération.
Un éclairage uniforme est essentiel pour obtenir un espace d'entraînement bien éclairé. Si vous ne disposez que d'un plafonnier, procurez-vous une ampoule à flux lumineux élevé (plus intense) pour vraiment éclairer votre espace. Si l'endroit dispose de plusieurs plafonniers, utilisez des ampoules d'une puissance inférieure dans chaque équipement pour éviter un éclairage trop intense.
Une fois que vous avez sélectionné le type d'éclairage (la meilleure option est une LED à intensité variable, chaude à froide), vous pouvez choisir les luminaires. Leur nombre et leur type dépendent de la taille et de la forme de l'espace, bien sûr, mais il existe trois approches d'éclairage pour votre coin gym :
Un plafonnier vous permet d'inonder l'espace de lumière. Il est préférable de choisir des équipements qui affleurent le plafond, car les lampes suspendues ne conviennent pas à un espace dans lequel vous sautez ou courez.
Les deux options les plus adaptées sont les spots à encastrer ou l'éclairage sur rail. Les spots à encastrer permettent de répartir l'éclairage dans toute la pièce, même si sa forme est particulière, et de l'illuminer uniformément.
L'éclairage sur rail, quant à lui, permet d'orienter les lampes vers différentes zones d'exercice. Dirigez une lampe sur chaque machine ou équipement, comme le tapis de course ou le banc de musculation. Pour un effet optimal, utilisez une combinaison d'éclairage encastré (devant un miroir) et d'éclairage sur rail (dirigé vers les équipements).
Les lampadaires sont particulièrement utiles dans un espace dédié au sport si vous ne disposez que d'un plafonnier pour tout l'espace. Vous pouvez ainsi apporter de la lumière dans les coins les plus sombres de la pièce. Puisque vous aurez besoin d'une lumière directe, choisissez un équipement doté d'une tête réglable qui permet d'orienter la lumière de manière plus flexible ou un abat-jour qui n'altère pas trop la lumière.
Si vous avez équipé votre coin gym avec des plafonniers et des lampadaires, mais que certains coins restent sombres malgré tout, utilisez des lampes à poser pour éclairer ces endroits. Encore une fois, les lampes dotées de têtes réglables permettent de diriger la lumière vers l'endroit approprié.
Si vous n'avez pas pu passer autant de temps que vous le souhaitiez dans votre coin gym, apportez quelques petites modifications à éclairage. C'est peut-être ce qui manquait à l'espace. Avec le bon éclairage, votre salle de sport à domicile peut devenir l'une de vos pièces préférées de la maison.