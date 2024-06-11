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Tailles des ampoules : un guide pour choisir la bonne ampoule

Tailles des ampoules : un guide pour choisir la bonne ampoule

28 février 2024

Quel que soit votre besoin d'éclairage, il existe une ampoule pour y répondre. Le premier critère est dans le choix de ampoule est de savoir si elle doit être connectée ou classique. Les ampoules connectées sont plus chères au départ que les ampoules traditionnelles, mais elles vous permettent d'économiser de l'argent à long terme, elles durent très longtemps, sont plus économes en énergie et sont également respectueuses de l'environnement. Elles sont également nettement plus polyvalentes. 

Avantages d'une ampoule connectée

  • Il existe une variété d'applications qui rendent tout ce qui concerne l'éclairage personnalisable.
  • Dans votre maison, vous pouvez allumer toutes les ampoules et tous les luminaires ou certains en un seul clic.
  • La couleur et la température de lumière (nuances de blancs) dans chaque pièce peuvent être modifiées aussi souvent que vous le souhaitez.
  • Vous pouvez définir des routines pour avoir certains types d'éclairage à différents moments.
  • Les lampes peuvent être allumées à distance ou réglées avec un minuteur, pour faire paraître votre maison occupée même si vous êtes absent.
  • Vous pouvez relier votre téléviseur à l'éclairage pour que les couleurs de l'image se prolongent sur vos murs en temps réel.
  • Elles peuvent être activées par la voix avec Amazon Alexa, Google ou Apple.

En règle générale, pour les ampoules connectées, la puissance n'est plus un critère importante, c'est la quantité de lumière émise, mesurée en lumens, qui doit est considérée. Toutes les ampoules connectées ont une étiquette indiquant les lumens, la couleur, la durée de vie, la puissance électrique et leur coût pendant un an - vous permettant de comparer les ampoules et de trouver celle qui vous convient.
Découvrez les ampoules LED connectées de Philips Hue.

Comment choisir la bonne ampoule ?  

Tous les culots d'ampoule et les raccords de base sont étiquetés avec un code composé de lettres et de chiffres. Avant d'acheter une nouvelle ampoule, examinez l'ampoule existante dans le luminaire pour vous assurer que vous achetez la bonne taille et le bon type d'ampoule pour vos besoins spécifiques.
La première lettre du code vous indique le type de culot de l'ampoule - par exemple, culot à baïonnette ou culot à vis Edison.
Les chiffres (en millimètres) vous indiquent le diamètre du culot, ou la distance entre les broches – par exemple B22, E27 ou GU10

Astuce : Il est important de noter si votre luminaire accepte des ampoules à vis ou à baïonnette, car celles-ci ne sont pas interchangeables.

Ampoules à baïonnette B22

Il s'agit d'une douilles qui équipe les anciens luminaires. Une ampoule à baïonnette comporte 2 broches qui dépassent sur le côté et a un diamètre du culot de 22 mm.

Si vous possédez des luminaires à baïonnette et souhaitez des ampoules connectées et pouvoir modifier la température de couleur de la lumière, l'ampoule B22 de Philips Hue est une bonne solution. Cette ampoule vous offre à la fois une lumière blanche chaude et colorée, est à intensité variable et peut être contrôlée avec l'application Hue ou des assistants vocaux. Cette ampoule équivaut à 60 W ; avec une durée de vie de 25 000 heures et est garantie deux ans. Le flux lumineux est de 806 lm à 4 000 K. La même ampoule est également disponible en blanc uni.

Ampoule LED B22

Si vous possédez des luminaires équipés de douille à baïonnette et souhaitez des ampoules connectées capables de faire varier la température de couleur, l'ampoule B22 de Philips Hue est une bonne option. Cette ampoule vous offre à la fois une lumière blanche chaude et colorée, est à intensité variable et peut être contrôlée avec l'application Hue ou des assistants vocaux. Cette ampoule équivaut à une ampoule 60 W ; elle devrait durer 25 000 heures et est garantie deux ans. Le flux lumineux est de 806 lm à 4 000 K. Cette ampoule est également disponible en blanc uni.

Ampoules à vis E27 (Edison)

Il s'agit du culot le plus courant, facile à visser dans la douille d'un luminaire. 

Ampoule LED E27

Il existe plusieurs versions d'ampoules Philips Hue E27. La version blanche vous permet d'avoir une lumière blanche chaude ou froide et est à intensité variable. Elle existe en pack de 2 lampes Hue White et d'ambiance colorée. Ces ampoules sont plus intéressantes au niveau de la gamme de couleurs qu'elles proposent. À l'instar des ampoules connectées à culot B22 Philips Hue, les ampoules E27 sont équivalentes à 60 W, devraient durer 25 000 heures et sont garanties deux ans.

Ampoules flammes à vis E14 

Cette une version avec un culot à vis plus petit que la version E27, avec une forme différente. Si votre luminaire est équipé d'une ampoule de type flamme avec un culot à vis E14, cette ampoule peut convenir. Certaines appliques murales, lampes à poser et luminaires de type lustre intègrent ce type d'ampoule. 

Personne installant une ampoule E14 dans une lampe à poser

Les ampoules flammes Philips Hue sont à intensité réglable et peuvent être contrôlées avec le pont Hue Bridge ou par un assitant vocal. Elles sont équivalentes à 40 W, durent 25 000 heures et bénéficient d'une garantie de deux ans.

Ampoules GU10

Ces ampoules ont deux petites broches sur le dessous et sont souvent utilisées pour les encastrés dans les cuisines et les salles de bains, car elles se nichent dans le plafond, la base de la lampe affleure le plafond. 

Ampoule LED GU10

Philips Hue vend ces ampoules en pack simple ou pack de 2. Vous pouvez choisir celles qui donnent une lumière blanche froide ou chaude ou opter pour la gamme blanche et colorée. Elles sont à intensité variable et peuvent être contrôlées avec Hue Bridge ou par activation vocale.

Découvrez la gamme complète d'ampoules Philips hue GU10.

Quels que soient vos besoins et quelle que soit la pièce dans laquelle vous vous trouvez, pensez à vérifier soigneusement la taille et le style du culot de lumière que vous utilisez. En procédant à une vérification minutieuse, vous ne subirez pas la déception et les inconvénients liés à l'achat d'une taille incorrecte.

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