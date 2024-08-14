Éclairage du sapin de Noël : conseils et astuces

4 septembre 2023
Il n'y a pas de plus beau spectacle que celui de voir les guirlandes lumineuses scintiller de mille feux, surtout lorsqu'elles sont enroulées autour du sapin de Noël durant la saison des fêtes. Tirez le meilleur parti de nos guirlandes lumineuses connectées en les utilisant comme des lampes pour illuminer votre sapin de Noël ou comme un éclairage décoratif festif. Il vous suffit pour cela de consulter nos conseils pour la période des fêtes.
Comment accrocher des lampes sur un sapin de Noël
Les guirlandes lumineuses Festavia peuvent être utilisées toute l'année à l'intérieur comme à l'extérieur. Pendant la saison des fêtes, il n'y a pas de meilleur emplacement pour des guirlandes lumineuses que sur votre sapin de Noël. Lisez notre guide détaillé pour suspendre des lampes sur un sapin de Noël.
Synchronisez les lampes de Noël avec la musique
Si vous n'avez jamais utilisé l'intégration Philips Hue + Spotify, réservez-vous une belle surprise pour les fêtes ! Accédez à cette fonctionnalité dans l'onglet Sync de votre application Hue. Il vous suffit ensuite de lier votre compte Spotify (gratuit ou payant) à votre compte Philips Hue.
Une fois que vous avez configuré cette fonctionnalité, vous pouvez créer un espace de loisirs en utilisant les guirlandes lumineuses Festavia et d'autres lampes de couleur. Nos favoris ? L'Ambiance Gradient Lightstrip, le lampadaire Gradient Signe et l’éclairage d’accentuation Go, qui sauront ajouter de superbes accents à la pièce centrale que constitue votre sapin.
En synchronisant vos lumières de Noël avec de la musique, vous pouvez créer une ambiance de fête parfaite ou une atmosphère festive pour l'ouverture des cadeaux.
Idée lumineuse : pour personnaliser votre expérience de synchronisation, réglez le paramètre Couleur sur Automatique. De cette façon, l'application déterminera les meilleures combinaisons de couleurs en fonction du genre de musique, le cas échéant, les chants de Noël !
Comment se mettre dans l'esprit de Noël
Besoin d'aide pour préparer Noël ? Un moyen idéal pour cela : les effets ! Feu de cheminée, Bougie, Opale, et plus encore, autant d'effets qui donneront à votre maison l'air de sortir tout droit d'un conte de fées. Découvrez les effets disponibles en appuyant d'abord sur la carte lumineuse Festavia, puis sur l'icône des trois étoiles située sous la roue des couleurs. Appuyez ensuite sur le bouton de lecture de l'effet de votre choix pour le faire appliquer instantanément à vos guirlandes lumineuses !
Feu de cheminée : l'ambiance parfaite pour passer des nuits confortables au chaud sur le canapé. Chaque lampe s'atténuera et s'illuminera dans une lueur rouge orangée pour reproduire les accents d'un feu de cheminée.
Bougie : ajoutez une touche de romantisme à vos soirées en amoureux. Plus doux que Feu de cheminée, l'effet Bougie fait danser vos guirlandes lumineuses comme des flammes, réminiscence de la pratique autrement plus périlleuse de l'ancien temps où l'on plaçait de vraies bougies sur le sapin.
Sparkle : faites scintiller vos guirlandes lumineuses Festavia comme des étoiles au firmament. En inondant la guirlande d'une lumière blanche, vous ajoutez votre propre touche magique à la magie des fêtes.
Scintillement : comme la lumière du soleil qui scintille à la surface de l'eau, faites scintiller les lampes de la guirlande en accentuant puis en atténuant intensément leur luminosité.
Prisme : créez un arc-en-ciel en cascade sur vos guirlandes lumineuses. Un effet amusant, coloré et parfaitement approprié pour le sapin de Noël.
Opale : cet effet utilise des couleurs pastel pour créer un scintillement fantaisiste tout en douceur, qui appelle à la rêverie.
Festavia : des guirlandes avec un dégradé de lumière pour la période des fêtes
Les guirlandes Festavia vous offrent un dégradé de lumière qui ne ressemble à aucun autre. Vous pouvez toujours choisir trois points sur la roue des couleurs, mais vous constaterez que chaque lumière est d'une couleur différente. Pour cette raison, vous avez le choix entre les styles Linéaire, Miroir ou Dispersé.
Le style Linéaire étend le dégradé de couleur sur toute la longueur de la guirlande. Le style Dispersé, quant à lui, mélange les couleurs du scénario tout le long de la guirlande pour proposer une alternative amusante.
Mieux encore, ces styles sont applicables à n'importe quel scénario, qu'il provienne de la Galerie de scénarios Hue ou qu'il s'agisse de votre propre scénario personnalisé.
Créez le scénario parfait avec les lampes de votre sapin de Noël
Que vous définissiez un scénario pour l'ensemble des lumières de la pièce ou seulement pour celles de l'arbre de Noël, vous pouvez personnaliser votre éclairage et transformer votre espace en une véritable féerie digne de la saison des fêtes.
Étant donné que les guirlandes lumineuses Festavia affichent un dégradé de couleurs, les couleurs d'un scénario apparaîtront sur toutes les lampes. Vous voulez avoir encore plus d'impact ? Appuyez sur le bouton de lecture de la carte du scénario pour la rendre dynamique et observez comment les différentes lampes passent tour à tour par les couleurs du scénario.
Parcourez la Galerie de scénarios Hue
Si vous recherchez le bon éclairage, consultez la Galerie de scénarios Hue. L'éclairage de Noël ne doit pas nécessairement être uniquement en rouge et vert. La Galerie de scénarios Hue regorge en effet de scénarios spécialement créés par des concepteurs d'éclairage pour inonder votre maison d'une lumière colorée. Étant donné que les guirlandes lumineuses Festavia sont compatibles avec les dégradés, un scénario sera déployé sur vos lampes sous la forme d'un dégradé de couleur. Dans l'application Hue, accédez à la pièce dans laquelle se trouvent vos guirlandes et faites défiler l'écran vers la droite dans Mes scénarios jusqu'à la fin. Appuyez sur Galerie de scénarios Hue pour faire votre choix et enregistrez vos favoris dans Mes scénarios.
Idée lumineuse : la Galerie de scénarios Hue possède toute une collection de scénarios pour les fêtes ! Consultez la catégorie Fête pour tester les options disponibles telles que Sous l'arbre, Étoile dorée, Nuit silencieuse, et plus encore.
Créez un scénario personnalisé
Si vous ne trouvez pas exactement ce que vous voulez dans la Galerie de scénarios Hue, ne vous inquiétez surtout pas, vous pouvez créer votre propre scénario original ! Appuyez sur la carte lumineuse Festavia pour voir le sélecteur de couleurs et choisir les couleurs que vous aimez. Appuyez sur l'icône des trois points (…) et sélectionnez Enregistrer en tant que nouveau scénario afin de sauvegarder votre création pour une utilisation ultérieure.
Vous pouvez même créer un scénario où les lampes de l'arbre de Noël jouent de leur effet, comme celui de Bougie par exemple, tandis que le reste de la pièce est réglé sur des couleurs complémentaires. Cela crée un sentiment d'équilibre tout en permettant à votre arbre de se démarquer. Définissez un scénario dans la pièce dans laquelle se trouvent vos guirlandes lumineuses, puis appuyez sur la carte lumineuse Festavia. Appuyez sur l'icône des effets (trois étoiles) et commencez à exécutez l'effet que vous souhaitez. Enregistrez ces paramètres en tant que nouveau scénario pour le définir encore plus facilement !
Idée lumineuse : regroupez les lampes que vous souhaitez utiliser pour les décorations de Noël dans une seule zone, afin de pouvoir les contrôler toutes ensemble. Cela permet d'obtenir aisément un effet de couleur harmonieux lors de la définition d'un scénario.
Créez un scénario à partir d'une photo
Vous avez une photo de vacances préférée ? Utilisez les couleurs de la photo pour créer un scénario personnalisé pour vos guirlandes lumineuses Festavia. Dans l'application Hue, ouvrez la pièce dans laquelle se trouvent vos guirlandes et appuyez sur l'icône plus (+) bleue. Appuyez ensuite sur Utiliser la photo et sélectionnez la photo que vous souhaitez utiliser pour votre scénario.