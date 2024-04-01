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Comment installer un Philips Hue Dimmer switch

Comment installer un Philips Hue Dimmer switch

1 septembre 2023

L'un des plus grands avantages de l'éclairage intelligent Philips hue est la possibilité de contrôler vos lumières avec l'application Philips hue ou votre voix via votre assistant domestique intelligent. Parfois, cependant, vous souhaitez toujours pouvoir utiliser un interrupteur.

Heureusement, nous avons tout prévu : nous proposons plusieurs types d'accessoires d'éclairage connecté, notamment des détecteurs de mouvement intérieurs et extérieurs, l'interrupteur Tap dial et, bien sûr, le variateur Philips Hue. L'installation d'un variateur traditionnel peut être délicate, nécessitant souvent un électricien, un interrupteur coûteux ou votre savoir-faire si vous préférez le faire vous-même. Avec un variateur Philips Hue, vous n'avez besoin que de l'application Hue, d'un éclairage Philips Hue et de vos deux mains.

Guide étape par étape pour installer un variateur Philips hue

L'installation d'un variateur Hue et son association avec votre configuration d'éclairage connecté sont très faciles : il s'agit d'un processus simple et intuitif conçu pour que chacun puisse l'exécuter sans problème.

Étape 1 : trouvez un bon emplacement pour le variateur

Le variateur Philips Hue n'étant pas destiné à remplacer l'interrupteur de votre éclairage traditionnel, vous avez la liberté de choisir l'emplacement exact de votre nouvel interrupteur intelligent. Vous n'avez même pas besoin de le fixer au mur à l'aide de l'adhésif fourni : vous pouvez simplement l'utiliser comme télécommande depuis n'importe quel endroit de votre maison.

L'interrupteur est composé de deux parties : la plaque murale et la télécommande, qui se fixe magnétiquement à la base et peut être utilisée partout où vous pouvez la transporter. Il est conseillé d'installer un variateur à proximité des entrées, dans le salon près du canapé ou dans la salle à manger près de la table.

(Facultatif) Étape 2 : Montez-le avec de l'adhésif ou des vis

Le variateur peut être monté de deux manières : à l'aide du support adhésif inclus sur la plaque de base ou en vissant la plaque murale au mur (vis non incluses) :

Si vous décidez de la monter avec l'adhésif, retirez le support adhésif de la plaque de base, alignez votre plaque exactement là où vous le souhaitez (assurez-vous qu'elle est droite !), puis appuyez fermement la plaque murale sur le mur.

Bien que le variateur ne soit pas livré avec le matériel nécessaire, vous pouvez utiliser des vis pour fixer la plaque de base au murSéparez l'arrière de la plaque murale de l'avant à l'aide d'un tournevis, puis insérez des vis de taille appropriée dans les trous de vis situés au dos de la plaque de base. Selon le type de mur, utilisez un tournevis ou une perceuse pour mettre les vis en place. Certains murs peuvent nécessiter des ancrages muraux pour fixer correctement la plaque de base.

Idée géniale : vous pouvez également placer le variateur lui-même (sans la plaque de base) sur n'importe quelle surface magnétique, comme un réfrigérateur. Essayez-le sur le vôtre !

Étape 3 : Connectez le variateur à votre système d'éclairage intelligent

La configuration d'un variateur est simple, quelle que soit la méthode que vous utilisez, qui dépend de votre configuration d'éclairage intelligente actuelle :

Avec un Hue Bridge : ouvrez l'appli Hue et naviguez jusqu'à Réglages > Accessoires, puis tapez sur l'icône bleue plus (+). Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre interrupteur à votre installation. 

Sans pont :       

o Tenez le variateur à proximité de la lampe que vous souhaitez commander (essayez de rester à environ 15 cm de l'ampoule ou du luminaire). 

o Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED située à l'avant de l'interrupteur commence à clignoter. 

o Tenez le variateur près de la lampe que vous voulez commander, et appuyez sur le bouton d'alimentation en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que la lumière clignote trois fois. Après le troisième clignotement, relâchez le bouton d'alimentation. 

Vous pouvez maintenant commander cette lampe à l'aide du variateur. Répétez l'opération pour un maximum de 10 ampoules. Pour retirer une lampe du variateur, répétez le même processus, mais maintenez le bouton Hue enfoncé pendant 10 secondes. 

Étape 4 : personnalisez vos paramètres

Vous pouvez utiliser l'application Philips hue pour personnaliser les paramètres de votre variateur comme vous le souhaitez, à condition que vous disposiez d'un Bridge. Ouvrez l'application et accédez à Paramètres > Accessoires, puis appuyez sur le variateur que vous souhaitez personnaliser.

Dépannage du variateur Philips Hue

Vous rencontrez un problème avec votre variateur ? Effectuez une réinitialisation logicielle en maintenant simultanément enfoncés les quatre boutons jusqu'à ce que le voyant LED de l'interrupteur passe au vert.

Réinitialiser le variateur Philips hue aux paramètres d'usine

Réinitialisez votre variateur en retirant le cache des piles et en appuyant sur le bouton Setup pendant au moins 10 secondes jusqu'à ce que le voyant LED situé à l'avant clignote en orange. 

Réinitialiser une lampe Philips hue aux paramètres d'usine

Parfois, un problème avec une lampe intelligente Philips hue peut être résolu en la réinitialisant aux paramètres d'usine avec le variateur Philips hue :

  1. Redémarrez la lumière : éteignez-la, attendez 15 secondes et rallumez-la.
  2. Maintenez le variateur Hue à moins de 15 cm de la lampe.
  3. Appuyez et maintenez enfoncés les boutons "ON" et "OFF" pendant au moins 10 secondes jusqu'à ce que le voyant LED de l'interrupteur devienne vert.
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