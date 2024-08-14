Aide
Conseils d'économie d'énergie avec la lumière connectée

Conseils d'économie d'énergie avec la lumière connectée

14 novembre 2022

Mettre l'ambiance ? Fait. S'immerger dans des émissions de télévision, des films, des jeux et de la musique ? Fait. Économiser de l'énergie ? Fait ! 

Nous avons toujours conçu nos lampes connectées Philips Hue dans un souci de durabilité, des matériaux durables aux emballages sans plastique. Si vous vous demandez comment économiser de l'énergie à la maison avec l'éclairage connecté Philips Hue, nous avons mené une étude comparant différents réglages sur nos ampoules White and Color Ambiance. Voici les résultats.¹

Tamisez vos éclairages pour économiser de l'énergie

Graphique montrant comment la gradation des éclairages permet d'économiser de l'énergie

En termes de watts, vos ampoules peuvent consommer une quantité maximale d'énergie. Cette puissance maximale est utilisée lorsque les ampoules sont réglées sur une certaine température de couleur et une luminosité de 100 %. Alors, une chose aussi simple que la gradation de l'éclairage permet-elle d'économiser de l'énergie ? La réponse est oui, et cela peut faire une grande différence.

En réduisant la luminosité de votre ampoule à 70 % de sa luminosité maximale, vous pouvez réduire la consommation d'énergie de l'ampoule jusqu'à 51 %.² Même une faible intensité réduit sa consommation d'énergie. Par exemple, faire varier la luminosité d'une ampoule à 90 % réduit également sa consommation d'énergie jusqu'à 19 %. 

Réglez vos ampoules sur des couleurs économes en énergie

Tableau montrant les couleurs d'éclairage à basse consommation d'énergie

Les ampoules colorées ne servent pas uniquement à créer une ambiance. Leur utilisation est également fortement conseillée pour réaliser des économies d'énergie ! Le réglage des ampoules Philips Hue sur des couleurs autres que le blanc peut réduire leur consommation d'énergie jusqu'à 79 %.³

Quelle couleur est la plus économe en énergie ? C'est le bleu - pas le blanc froid, presque bleuté que vous obtenez avec un éclairage blanc chaud à froid, mais le bleu profond que vous pouvez voir sur la roue chromatique lorsque vous utilisez des ampoules Hue White and Color Ambiance. Les autres couleurs d'éclairage économes en énergie sont, par ordre de plus grande efficacité énergétique : 

1. Bleu
2. Rouge
3. Vert
4. Magenta
5. Cyan
6. Jaune

Utilisez des scénarios d'économie d'énergie

La galerie de scénarios Philips Hue regorge de scénarios qui utilisent les millions de couleurs offertes par les ampoules White and Color Ambiance. Non seulement ces scénarios, créés par des concepteurs d'éclairage, vous permettent de bénéficier de l'ambiance la plus appropriée, mais ils peuvent également être économes en énergie.

Idée bonus : Les scénarios sont prêts à l'emploi, vous pouvez donc les utiliser immédiatement. Créez des automatisations qui utilisent ces scénarios ou programmez vos gradateurs, boutons connectés et télécommande Tap Dial pour les utiliser également. De cette façon, lorsque vous souhaitez être économe en énergie, toutes vos lampes sont toujours réglées sur la bonne couleur et la bonne luminosité. 

Les 5 scénarios les plus efficaces

Graphique montrant les scénarios les plus économes en énergie

Certaines scénarios de la galerie Philips Hue sont considérés comme les plus économes en énergie. Ces cinq scénarios sont basés sur un éclairage tamisé, et plusieurs d'entre eux utilisent un éclairage bleu économe en énergie. 

1. Tokyo
2. Motown
3. Galaxie
4. Lune rouge
5. Débuts 

Ces scénarios peuvent réduire la consommation d'énergie des ampoules de plus de 85 %.⁴ Tokyo et Motown se trouvent dans la catégorie Ambiance festive. Galaxie et Lune rouge font partie de la catégorie Sérénité, tandis que Débuts est dans la catégorie Lever de soleil. 

Scénarios les plus populaires

Graphique montrant les scénarios les plus populaires et leur efficacité énergétique

Ces scénarios ne correspondent pas à votre style ? Ne vous inquiétez pas, les cinq scénarios les plus populaires de la galerie Philips Hue sont également très économes en énergie.

1. Coucher de soleil sur la savane 
2. Crépuscule tropical
3. Aurore boréale
4. Fleur de printemps
5. Soho 

Ces scénarios peuvent réduire la consommation d'énergie des ampoules de plus de 70 %.⁵ Le plus économe en énergie d'entre eux, Aurore boréale, utilise bien sûr le bleu comme l'une de ses couleurs principales. Vous remarquerez que ces scénarios utilisent également de nombreuses couleurs faisant partie des couleurs d'éclairage les plus économes en énergie. Il est donc facile de comprendre pourquoi elles figurent sur la liste !

Bénéficiez d'un éclairage quotidien économe en énergie

Graphique montrant les scénarios les plus populaires et leur efficacité énergétique

Même votre éclairage quotidien peut être plus économe en énergie. Toutes les scénarios de la catégorie Par défaut, destinés à être utilisés tout au long de la journée, consomment moins d'énergie que la consommation d'énergie maximale de l'ampoule. Par ordre d'efficacité énergétique, voici ces scénarios :⁶

1. Veilleuse
2. Repos
3. Détente
4. Stimulation
5. Lumineux et Lecture (égalité)
6. Concentration

Quelle que soit l'ambiance ou l'heure de la journée, vous pouvez utiliser Philips Hue pour bénéficier d'un éclairage économe en énergie  

Nous recherchons et explorons en permanence d'autres façons d'utiliser notre éclairage connecté pour vous aider à économiser de l'énergie, alors n'oubliez pas de consulter régulièrement le blog et nos réseaux sociaux pour des idées d'économie d'énergie. En attendant, apprenez-en plus sur la manière dont l'éclairage Philips Hue fonctionne.

¹, ², ³, ⁴, ⁵, ⁶ Ces chiffres représentent la différence de consommation en watts sur les nouvelles ampoules A19 White and Color Ambiance E26 1100 aux réglages spécifiés par rapport à 4000 K à 100 % de luminosité. Les économies réelles varient en fonction des caractéristiques techniques du produit et du niveau de gradation.

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay