Domotique avec éclairage intelligent

07/08/2024
Qu’est-ce que la domotique ?
La domotique avec l'éclairage connecté Philips Hue vous permet de contrôler vos lumières Philips Hue par une combinaison de minuteries, de capteurs et de caméras de sécurité, à domicile ou depuis n'importe quel endroit au monde ! Vous pouvez régler les lumières pour qu'elles s'allument et s'éteignent, diminuent ou changent de couleur aux heures de votre choix. Les capteurs Hue Motion sensor et les caméras Hue Secure peuvent même déclencher les lumières pour vous faciliter la vie lorsque vous circulez dans votre maison et vous offrent une plus grande tranquillité d'esprit alors que vous êtes loin de chez vous.
Comment fonctionne la domotique ?
L'automatisation de vos lumières intelligentes hue fonctionne en les connectant au hue Bridge, un hub d'éclairage intelligent qui est le cerveau du système. Ensuite, à l'aide de l' application hue sur votre smartphone, vous pouvez configurer toutes vos automatisations dans l'onglet Automatisations de l'application. Choisissez les automatisations susceptibles de vous aider dans vos routines quotidiennes, de vous guider lorsque vous arrivez chez vous ou en repartez, et de simuler votre présence pendant votre absence. Vous pouvez même personnaliser vos propres automatisations pour contrôler les lumières exactement comme vous le souhaitez.
Comment puis-je automatiser mon domicile ?
Pour automatiser votre domicile avec Hue Philips, il vous suffit de recourir à un Hue Bridge. Il s'agit d'un hub d'éclairage connecté que vous branchez tout simplement sur votre routeur Internet, et qui régit l'ensemble du système d'éclairage de votre maison.
Vous devrez également choisir une combinaison d'ampoules, de lampes, d'éclairages, de capteurs et de caméras connectés Philips Hue, en fonction de vos besoins. Si vous en êtes à votre première expérience avec Philips Hue, la manière la plus simple de bénéficier de la domotique est de vous équiper d'un Hue Bridge et d'une sélection d'ampoules LED et de lampes.
Pour une configuration plus avancée, pensez aux capteurs de mouvement intérieurs et extérieurs et aux caméras. Ce dispositif permettra de déclencher vos lumières par la détection de mouvement sans utiliser de temporisateur. (Bien sûr, vous pouvez choisir les fenêtres de temps pendant lesquelles vous souhaitez que les capteurs et les caméras soient actifs !) Outre le déclenchement automatique des lumières, les caméras Hue Secure peuvent vous envoyer des alertes afin que vous décidiez d'activer ou non vos lampes.
Une fois le matériel en place, il est temps de télécharger l'application hue sur votre smartphone. L'application est l'endroit où vous configurerez, contrôlerez et peaufinerez toutes vos automatisations.
Optimisez vos routines quotidiennes grâce à l’automatisation de l’éclairage intérieur
Les automatisations d'éclairage connecté de Hue Philips vous assistent dans vos routines quotidiennes à la maison, en ajustant le ton et l'intensité de la lumière pour vous aider à vous réveiller, à vous concentrer sur votre travail, à vous détendre ou à vous endormir. Dans l'onglet Automatisations de l'application hue, vous pouvez définir les jours et les heures, les pièces ou les lumières sélectionnées, ainsi que la scène lumineuse en fonction de vos besoins.
Réveil
Commencez la journée du mieux possible grâce à un éclairage de réveil conçu pour vous aider à vous réveiller en douceur et à vous sentir plus reposé.² Il vous suffit de régler vos lumières afin qu'elles s'allument et s'éclaircissent progressivement pendant la durée que vous choisissez. Pour un réveil relaxant ultime avec lumière, réglez le style de réveil Sunrise. Vos lumières passeront progressivement des bleus doux aux tons orange chauds, pour que votre journée commence en douceur. Les lampadaires et lampes à poser Gradient Signe sont le compagnon idéal dans une chambre à coucher. Les lampes présentent un design élancé et subtil et donnent un mélange de lumière colorée sur toute leur longueur. Vous pouvez également régler l'automatisation du réveil sur n'importe laquelle des lampes de votre chambre. Les lightstrips LED placés sous le lit ou derrière les meubles sont une autre excellente option pour créer une lumière douce et diffuse, agréable à regarder le matin au réveil.
Travail
Pendant vos heures de travail à la maison, lorsque vous avez particulièrement besoin de vous concentrer, automatisez les lampes de votre bureau ou de votre étude afin qu'elles s'allument en diffusant un ton blanc froid et lumineux. Cela vous donnera la quantité de lumière optimale pour les tâches à accomplir tout en vous aidant à mieux vous concentrer. Utilisez une combinaison de lampes à poser, de plafonniers LED et de lampadaires pour vous garantir d'avoir un niveau de lumière suffisant exactement là où vous en avez besoin. Vous pouvez même régler les lumières pour qu'elles commencent à passer à des tons plus doux et plus chauds pour signaler qu'il est temps de faire une pause ou d'arrêter de travailler.
Détendez-vous et dormez
En fin de journée, la lumière connectée peut vous aider à vous endormir grâce à l'automatisation Aller se coucher. Lorsqu'elles sont activées - automatiquement ou en appuyant sur un bouton - les lumières de votre chambre passent à des teintes chaudes et rouges, puis diminuent jusqu'à s'éteindre. Des études ont montré que la lumière bleue supprime la mélatonine ou l'hormone du sommeil. C'est pourquoi notre automatisation Aller se coucher l'exclut délibérément pour vous donner les meilleures chances de vous endormir plus facilement.¹
Sentez-vous plus en sécurité grâce à l'automatisation de l'éclairage intérieur
Laissez les lampes, capteurs et caméras de sécurité Phillips Hue ainsi que l'application Hue travailler ensemble pour vous apporter la tranquillité d'esprit, que vous soyez à la maison ou à l'extérieur.
Automatisations sécurisées
Vous pouvez utiliser l'application Philips Hue pour définir l'automatisation de la simulation de présence, qui donne l'impression à autrui que vous êtes chez vous même lorsque vous n'y êtes pas. Vous pouvez définir un programme qui prévoit que les lumières LED dans les différentes pièces de votre maison s'allument et s'éteignent selon des scènes d'éclairage spécifiques durant le jour et la nuit ou uniquement la nuit. Les activités type auxquelles on pourrait s'attendre dans ce type de pièces seront simulées, donnant l'impression qu'il y a quelqu'un à la maison.
Capteurs et minuteries
Des capteurs Hue Motion sensor intérieurs et extérieurs déclencheront les lampes de votre choix lorsqu'ils détecteront un mouvement dans ou autour de votre maison. Vous pouvez définir un calendrier indiquant le moment précis où vous souhaitez que les capteurs deviennent actifs, afin que vos lampes ne soient pas déclenchées inutilement. Vous pouvez même automatiser des lampes spécifiques de sorte que lorsque celles-ci sont déclenchées, elles montrent une scène lumineuse, une couleur ou une intensité de lumière particulière choisie par vos soins. Vous n'utilisez pas de capteurs ? Créez une automatisation personnalisée dans l'application Hue. Définissez les jours et les heures auxquels vous souhaitez que vos lampes s'allument et s'éteignent. Tranquillité d'esprit en toute simplicité !
Des caméras de sécurité
Laissez Philips Hue garder un œil sur vous ! Les caméras de sécurité connectées Secure vous permettent de surveiller votre domicile en temps réel avec un flux en direct HD 1080p. Vous recevrez des notifications instantanées sur votre appareil mobile chaque fois que votre caméra sécurisée détecte un mouvement. Armez et désarmez depuis l'onglet Accueil de l'application Hue, déclenchez des alarmes, obtenez un aperçu de toutes les activités et recevez des notifications push lorsque vos caméras détectent quelque chose de suspect. Placez une caméra Hue Secure n'importe où à l'intérieur comme à l'extérieur de votre maison. Choisissez parmi la caméra filaire sécurisée, la caméra à batterie sécurisée et la caméra à projecteur sécurisée.