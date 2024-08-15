12 septembre 2023
Quelle est la différence entre l'ampoule Philips Hue MR16 et l'ampoule GU10, que devez-vous choisir et comment les utiliser dans votre intérieur ?
Ampoules MR16 vs GU10
Ces deux ampoules sont compactes et parfaites pour diriger la lumière exactement là où vous en avez besoin. Mais quelle est la différence entre les ampoules MR16 et GU10 ?
Les ampoules MR16 et GU10 se différencient par leur culot et leur tension d'alimentation. L'une posséde un culot GU10 et fonctionne sur le 230V, et l'autre, un culot GU5.3 et fonctionne en 12V. L'ampoule à culot GU5.3 est simplement connue sous le nom d'« ampoule MR16 ».
MR, qui signifie « réfracteur multiples facettes », fait référence à la forme et au design de la partie supérieure de l'ampoule. Le chiffre après MR fait référence au diamètre de l'ampoule en termes de huitièmes de pouce ; 16, dans le cas présent, signifie que l'ampoule mesure 16/8 pouces (ou 2 pouces) de diamètre.
GU, qui signifie « usage général », fait référence au culot de l'ampoule. Le chiffre après GU fait référence à l'espacement entre les broches. L'ampoule GU10 possède un espacement de 10 mm, tandis que l'ampoule GU5.3 possède un espacement de 5,3 mm.
Aujourd'hui, les ampoules MR16 et les ampoules GU10 sont couramment utilisées dans les cuisines, les couloirs et les salons, généralement dans le cadre d'une installation d'éclairage sur rail, dans des spots ou dans un éclairage encastré au plafond.
Est-il dès lors nécessaire de savoir quelle ampoule utiliser ? À première vue, les deux ampoules semblent identiques, mais il est important de choisir la bonne.
Qu'est-ce qu'une ampoule MR16 ?
La plupart des ampoules MR16 existantes sont des ampoules halogènes, qui sont plus anciennes et plus énergivores que les ampoules LED. Si vous avez des spots ou des éclairages sur rail plus anciens avec des ampoules halogènes, il est possible que les raccords soient de type MR16. Regardez de plus près et vous verrez que les ampoules MR16 utilisent un culot à deux broches et sont alimentées en 12 volts - deux fines broches à enfoncer tout simplement.
Un autre signe révélateur d'un installation MR16 est l'utilisation d'un transformateur 12 V. C'est la différence fondamentale entre les ampoules GU10 et MR16, et la chose la plus importante dont vous devez tenir compte lors de la mise à niveau de l'éclairage de votre maison. Une ampoule GU10 standard ne fonctionnera pas avec cette configuration - vous aurez besoin d'une ampoule MR16.
Optez pour des ampoules intelligentes MR16
Si vous souhaitez remplacer ces anciennes ampoules par des ampoules intelligentesMR16, Philips Hue peut vous aider. Les nouvelles ampoules intelligentes MR16 constituent la solution idéale pour vos luminaires MR16 existants. Elles fonctionnent sur la même basse tension 12 V que les ampoules MR16 standard ; vous n'avez donc pas à retirer ou à remplacer votre transformateur existant. Vous pouvez savoir quels transformateurs sont compatibles avec les ampoules MR16 intelligentes Philips Hue ici.
Les ampoules intelligentes MR16 Philips Hue sont aussi lumineuses qu'une ampoule halogène de 35 W ; elles constituent donc la mise à niveau intelligente parfaite des ampoules conventionnelles (et grâce à leur lumière colorée, elles sont encore mieux qu'une mise à niveau). Comme n'importe quelle autre ampoule Philips Hue, elles sont aussi intelligentes. Ajoutez-les dans l'application Hue, attribuez-les à une pièce et contrôlez-les à l'aide de l'application, de votre voix ou des accessoires intelligents.
Qu'est-ce qu'une ampoule GU10 ?
Contrairement aux ampoules MR16, les GU10 fonctionnent sur une tension 230 V, qui est fournie par le réseau électrique de votre domicile. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'un transformateur pour convertir la tension. Les ampoules intelligentes GU10 peuvent être utilisées dans vos luminaires existants, notamment les projecteurs sur rail, les spots et les éclairages encastrés au plafond.
L'ampoule GU10 de Philips Hue offre également tous les avantages de l'éclairage intelligent : contrôle par application, automatisations et plusieurs millions de couleurs de lumière. Vous remarquerez que les ampoules GU10 ont un diamètre légèrement plus petit que les ampoules MR16, soit un diamètre de 50 mm. Elles possèdent aussi une douille à rotation et verrouillage, reconnaissable aux deux petits plots qui verrouillent l'ampoule.
Quelle ampoule choisir ?
Les ampoules MR16 et GU10 ne sont pas interchangeables en raison de leur taille et de leurs tension d'alimentation. Votre choix dépendra de vos luminaires existants ou de ceux que vous envisagez d'installer.
Je possède déjà des ampoules MR16 et des transformateurs
Choisissez des ampoules intelligentes MR16. Vous remplacez simplement vos ampoules MR16 conventionnelles existantes par des ampoules LED MR16 et vous les rendez intelligentes dans le processus ! Pour vérifier si votre transformateur est compatible avec les ampoules MR16 intelligentes Philips Hue ici.
Je n'ai pas encore de luminaires
Cela dépend de ce que vous souhaitez faire avec vos ampoules. Utilisez des luminnaires et des ampoules GU10 pour votre plafond, vos projecteurs sur rail ou vos spots si vous souhaitez que vos ampoules fonctionnent sur la tension 230 V standard et que vous ne souhaitez pas utiliser de transformateur.
Cependant, si vous êtes préoccupé par la tension, les ampoules intelligentes MR16 constituent un bon choix, car elles sont dites très basse tension. Quel que soit votre choix, vous pouvez toujours utiliser Philips Hue - les ampoules MR16 et GU10 sont disponibles dans la couleur de lumière que vous souhaitez.