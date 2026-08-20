Lampes LED connectées

Nouveau
Grand lampadaire Hue Play
Technologie RGBWWIC
Correspondance Chromasync
Simplicité
Synch. avec appli TV ou Sync box
Le prix actuel est € 149,99
Créez un kit
Lampadaire Gradient Signe
Blanc
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est € 339,99
Créez un kit
Lampadaire Gradient Signe
Noir
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est € 339,99
Exclusive
Lampe à poser portable Hue Go, édition spéciale
Utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur
Contrôle via le Bluetooth
Disponible en exclusivité dans la boutique Hue
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est € 169,99
Créez un kit
Éclairage portable Go
LED et batterie intégrées
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est € 99,99
Exclusif
Lampe de chevet Twilight noire
Technologie ColorCast
Double source lumineuse
Automatisation de mise en veille à une touche
Gradation ultra-basse
Le prix actuel est € 284,99
Nouveau
Lampadaire Hue Play compact
Technologie RGBWWIC
Correspondance Chromasync
Simplicité
Synch. avec appli TV ou Sync box
Le prix actuel est € 139,99
Créez un kit
Hue Play pack x2
Pack x2
LED intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est € 149,99
Lampe à poser Iris
LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est € 119,99
Nouveau
Lampe à poser Hue Play
Technologie RGBWWIC
Correspondance Chromasync
Simplicité
Synch. avec appli TV ou Sync box
Le prix actuel est € 79,99
Lampe de table Flourish
Lumière blanche et colorée réglable
Ampoule A60 1 100 lumens incluse
Application et commande vocale
Compatible avec Zigbee et Matter
Le prix actuel est € 159,99
Hue Play pack x2
Pack x2
LED intégrée
Blanc
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est € 149,99
Hue Play pack x1
Pack x1
LED intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est € 84,99
Hue Play Gradient Light Tube Large
Conçu pour les TV de 60" et plus
Bloc d'alimentation inclus
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Le prix actuel est € 229,99
Lampe à poser Gradient Signe
Blanc
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est € 224,99
Projecteur mural Hue Play
Technologie ColorCast
1035 lumens
Hauteur x largeur : 15,7 x 9,1 cm
blanc mat
Le prix actuel est € 209,99
Projecteur mural Hue Play
Technologie ColorCast
1035 lumens
Hauteur x largeur : 15,7 x 9,1 cm
Noir mat
Le prix actuel est € 209,99
Iris or édition spéciale
LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est € 149,99
Hue Play pack d’extension
Pack d’extension 1 unité
LED intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est € 69,99
Lampe à poser Iris
LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est € 119,99
Hue Play pack d’extension
Pack d’extension 1 unité
LED intégrée
Blanc
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est € 69,99
Exclusif
Lightguide ellipse + lampe à poser dôme (vert sauge)
Comprend une ampoule Lightguide
Comprend une base de lampe imprimée en 3D
Emboîtement parfait entre l'ampoule et la base
Fabriqué avec des matériaux recyclés
Le prix actuel est € 164,99
Exclusif
Lightguide globe large + lampe à poser cônique (sable)
Comprend une ampoule Lightguide
Comprend une base de lampe imprimée en 3D
Emboîtement parfait entre l'ampoule et la base
Fabriqué avec des matériaux recyclés
Le prix actuel est € 164,99
Exclusif
Lightguide globe large + lampe à poser cônique (noir)
Comprend une ampoule Lightguide
Comprend une base de lampe imprimée en 3D
Emboîtement parfait entre l'ampoule et la base
Fabriqué avec des matériaux recyclés
Le prix actuel est € 164,99