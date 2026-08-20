Nouveau
Borne d’éclairage extérieure Lucca
Éclairage blanc et coloré
1 100 lumens
Application et commande vocale
Compatible avec Matter
Le prix actuel est € 134,99
GRANDE BORNE D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEURE IMPRESS
Câblée
Finition noire mate
400 x 100 mm
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est € 199,99
Borne d'éclairage Impress (basse tension)
Basse tension
Finition noire mate
400 x 100 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément
Le prix actuel est € 199,99
Offre
Borne d’éclairage extérieure Tuar
Comprend ampoule LED E27
Lumière blanche chaude (2 700K)
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est € 64,99, le prix d'origine est € 129,99
Borne d'éclairage extérieure Turaco
Éclairage blanc et coloré
1 100 lumens
Application et commande vocale
Compatible avec Matter
Le prix actuel est € 149,99
Borne d’éclairage extérieure Calla
Basse tension
Acier inoxydable
104 x 252 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément
Le prix actuel est € 154,99
Borne d’éclairage extérieure Calla
Basse tension
Finition noire mate
104 x 402 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément
Le prix actuel est € 179,99
Grande borne d'éclairage extérieure Econic
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est € 199,99
Borne d’éclairage extérieure Calla
Basse tension
Finition noire mate
105 x 252 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément
Le prix actuel est € 139,99
Borne d’éclairage extérieure Nyro
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est € 199,99
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