Philips Hue Play Screen Sync

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Gros plan de l'avant de Hue Philips Hue Play Screen Sync
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À propos du Philips Hue Play Screen Sync

Ne regardez pas seulement la TV, vivez-la ! La synchronisation d’écran Hue est une solution plug-and-play conçue pour vous initier à l’univers du divertissement Hue. Elle s’adapte parfaitement à votre TV et synchronise le contenu à l’écran avec vos luminaires Hue en temps réel, s’accordant dans un affichage toujours parfaitement coordonné de lumière et de couleur. Synchronisez vos films, séries et sports préférés, en streaming sur vos applications natives préférées ou que en télévision diffusée. Un objectif fisheye capture l’ensemble de l’écran de bord à bord. L’algorithme de synchronisation avancé analyse chaque couleur pour offrir une synchronisation lumineuse optimale, afin que vos luminaires Hue reflètent toute l’action, même si les conditions d’éclairage changent. Configurez votre espace de divertissement dans l’application Hue, synchronisez sans effort vos lampes avec Hue Play Screen Sync, puis personnalisez l’expérience pour accompagner ce que vous regardez.

  • Solution simple plug-and-play
  • Synchronisez tout contenu via l’app Hue
  • Capture plein écran avec objectif fisheye
  • Algorithme avancé d’appariement des couleurs
  • Intégration transparente avec le système Hue

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Lightstrip Hue Play gradient 55 inch

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Conçu pour les TV de 55” à 60”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box

209,99 €

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Promotion
Play Gradient Lightstrip 55'' + Bridge Pro

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Weißes und farbiges Licht
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Grand lampadaire Hue Play

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Bridge Pro

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Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Permet Hue Sync, MotionAware™
Donne accès aux commandes de toute la maison
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center

149,99 €

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