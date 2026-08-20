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Éclairage LED connecté intérieur

De la cuisine à la chambre, de la lampe au luminaire, notre éclairage connecté d’intérieur vous donne le contrôle total. Réglez la luminosité et la couleur, fixez des horaires et créez des scènes personnalisées depuis l’application Hue ou votre assistant vocal.

214 produits
Gros plan de l'avant de Spot cylindrique Perifo

Spot cylindrique Perifo

5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés
Gros plan de l'avant de Suspension cylindrique Perifo

Suspension cylindrique Perifo

5,2 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Corde permettant de monter et descendre le luminaire
Gros plan de l'avant de Rail Perifo 1,5 m

Rail Perifo 1,5 m

1,5 mètre
Jusqu'à 8 spots/suspensions
Permet d'insérer 1 tube lumineux large (ou barre lumineuse)
Gros plan de l'avant de Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K

Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K

Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Synchronise les couleurs avec le contenu affiché sur votre écran
Connectez jusqu'à 10 éclairages Philips Hue
Gros plan de l'avant de Spot cylindrique Perifo

Spot cylindrique Perifo

5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Lampadaire Gradient Signe

Lampadaire Gradient Signe

Blanc
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Lampadaire Gradient Signe

Lampadaire Gradient Signe

Noir
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Rail Perifo 1 m

Rail Perifo 1 m

1 mètre
Jusqu'à 5 spots/suspensions
Peut contenir 1 tube lumineux compact
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Hue Bridge

Hue Bridge

Prise en charge de 50 lampes et 12 accessoires
Activation de Hue Sync
Accès à l'intégration de l'éclairage et de la sécurité
Cryptage avancé
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Détecteur de mouvement Hue

Détecteur de mouvement Hue

Installation sans fil
Alimentée par batterie
Automatisez votre éclairage
Installez-le où vous le souhaitez
Exclusif
Gros plan de l'avant de Barre lumineuse linéaire Perifo

Barre lumineuse linéaire Perifo

29 watts
95 cm sur rail
Jusqu’à 2 050 lm
Parfait pour les grands espaces
Gros plan de l'avant de Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo

Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo

Conçu pour le plafond
Se connecte entre deux rails
Fils conducteurs
Puissance jusqu'à 100 watts
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Lightstrip Flux 3 m

Lightstrip Flux 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 200 lumens
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Gros plan de l'avant de Lightstrip Hue Play gradient 55 inch

Lightstrip Hue Play gradient 55 inch

Conçu pour les TV de 55” à 60”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Gros plan de l'avant de Lightstrip OmniGlow 3 m

Lightstrip OmniGlow 3 m

2700 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
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Créez un kit
Gros plan de l'avant de G125 globe - E27 smart bulb

G125 globe - E27 smart bulb

Blanc froid à chaud
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Télécharger la fiche produit
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Lightstrip Flux 10 m

Lightstrip Flux 10 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
2 000 lumens
Télécharger la fiche produit
Gros plan de l'avant de Bloc d'alimentation plafond Perifo 100 W 1 point

Bloc d'alimentation plafond Perifo 100 W 1 point

Conçu pour le plafond
Se connecte à l'extrémité du rail
Fils conducteurs
Puissance jusqu'à 100 watts
Exclusive
Gros plan de l'avant de Lampe à poser portable Hue Go, édition spéciale

Lampe à poser portable Hue Go, édition spéciale

Utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur
Contrôle via le Bluetooth
Disponible en exclusivité dans la boutique Hue
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Suspension Ensis

Suspension Ensis

LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Prise intelligente

Prise intelligente

Ajoutez n'importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Rail Perifo 1 m

Rail Perifo 1 m

1 mètre
Jusqu'à 5 spots/suspensions
Peut contenir 1 tube lumineux compact
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Luster - E14 smart spotlight - (2-pack)

Luster - E14 smart spotlight - (2-pack)

Éclairage blanc et coloré
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Télécharger la fiche produit
Nouveau
Gros plan de l'avant de Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (2 packs)

Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (2 packs)

Garde les lampes Hue accessibles
Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés
Contrôlez des lampes, des pièces et des zones
Fonctionne sans pile
1-24 sur 214

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