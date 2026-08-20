Éclairage LED connecté intérieur

Spot cylindrique Perifo
5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés
Le prix actuel est € 129,99
Suspension cylindrique Perifo
5,2 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Corde permettant de monter et descendre le luminaire
Le prix actuel est € 159,99
Rail Perifo 1,5 m
1,5 mètre
Jusqu'à 8 spots/suspensions
Permet d'insérer 1 tube lumineux large (ou barre lumineuse)
Le prix actuel est € 94,99
Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K
Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Synchronise les couleurs avec le contenu affiché sur votre écran
Connectez jusqu'à 10 éclairages Philips Hue
Le prix actuel est € 349,99
Spot cylindrique Perifo
5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés
Le prix actuel est € 129,99
Créez un kit
Lampadaire Gradient Signe
Blanc
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est € 339,99
Créez un kit
Lampadaire Gradient Signe
Noir
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est € 339,99
Rail Perifo 1 m
1 mètre
Jusqu'à 5 spots/suspensions
Peut contenir 1 tube lumineux compact
Le prix actuel est € 74,99
Créez un kit
Hue Bridge
Prise en charge de 50 lampes et 12 accessoires
Activation de Hue Sync
Accès à l'intégration de l'éclairage et de la sécurité
Cryptage avancé
Le prix actuel est € 79,99
Créez un kit
Détecteur de mouvement Hue
Installation sans fil
Alimentée par batterie
Automatisez votre éclairage
Installez-le où vous le souhaitez
Le prix actuel est € 44,99
Exclusif
Barre lumineuse linéaire Perifo
29 watts
95 cm sur rail
Jusqu’à 2 050 lm
Parfait pour les grands espaces
Le prix actuel est € 199,99
Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo
Conçu pour le plafond
Se connecte entre deux rails
Fils conducteurs
Puissance jusqu'à 100 watts
Le prix actuel est € 109,99
Créez un kit
Lightstrip Flux 3 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 200 lumens
Le prix actuel est € 79,99
Lightstrip Hue Play gradient 55 inch
Conçu pour les TV de 55” à 60”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Le prix actuel est € 209,99
Lightstrip OmniGlow 3 m
2700 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
Le prix actuel est € 149,99
Créez un kit
G125 globe - E27 smart bulb
Blanc froid à chaud
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est € 57,99
Créez un kit
Lightstrip Flux 10 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
2 000 lumens
Le prix actuel est € 199,99
Bloc d'alimentation plafond Perifo 100 W 1 point
Conçu pour le plafond
Se connecte à l'extrémité du rail
Fils conducteurs
Puissance jusqu'à 100 watts
Le prix actuel est € 109,99
Exclusive
Lampe à poser portable Hue Go, édition spéciale
Utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur
Contrôle via le Bluetooth
Disponible en exclusivité dans la boutique Hue
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est € 169,99
Créez un kit
Suspension Ensis
LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est € 489,99
Créez un kit
Prise intelligente
Ajoutez n'importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est € 39,99
Rail Perifo 1 m
1 mètre
Jusqu'à 5 spots/suspensions
Peut contenir 1 tube lumineux compact
Le prix actuel est € 74,99
Créez un kit
Luster - E14 smart spotlight - (2-pack)
Éclairage blanc et coloré
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est € 109,99
Nouveau
Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (2 packs)
Garde les lampes Hue accessibles
Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés
Contrôlez des lampes, des pièces et des zones
Fonctionne sans pile
Le prix actuel est € 79,99