Luminaires connectés

Spot cylindrique Perifo
Le prix actuel est € 129,99
Suspension cylindrique Perifo
Le prix actuel est € 159,99
Rail Perifo 1,5 m
Le prix actuel est € 94,99
Spot cylindrique Perifo
Le prix actuel est € 129,99
Spot double Fugato
Le prix actuel est € 189,99
Spot extérieur Lily
Le prix actuel est € 359,99
Applique murale extérieure Resonate
Le prix actuel est € 169,99
Spot extérieur Lily XL
Le prix actuel est € 169,99
Rail Perifo 1 m
Le prix actuel est € 74,99
Barre lumineuse linéaire Perifo
Le prix actuel est € 199,99
Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo
Le prix actuel est € 109,99
Ext. spot unique Pillar
Le prix actuel est € 99,99
Bloc d'alimentation plafond Perifo 100 W 1 point
Le prix actuel est € 109,99
Suspension Ensis
Le prix actuel est € 489,99
Rail Perifo 1 m
Le prix actuel est € 74,99
Applique murale intérieure et extérieure Dymera
Le prix actuel est € 229,99
Panneau de plafond rond Tento WCA LED 29,1 cm noir
Le prix actuel est € 109,99
Panneau lumineux rectangulaire Aurelle
Le prix actuel est € 209,99
Projecteur extérieur Welcome
Le prix actuel est € 169,99
Projecteur extérieur Discover
Le prix actuel est € 209,99
Barre lumineuse linéaire Perifo
Le prix actuel est € 199,99
Applique murale extérieure Impress
Le prix actuel est € 179,99
Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo
Le prix actuel est € 109,99
Plafonnier de grande taille Enrave
Le prix actuel est € 329,99
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