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Luminaires connectés

Complétez votre installation avec des luminaires conçus pour chaque pièce. Des suspensions et plafonniers aux appliques murales, chaque luminaire s’intègre parfaitement à l’application Hue, vous offrant un contrôle total dans toute votre maison.

346 produits
Gros plan de l'avant de Spot cylindrique Perifo

Spot cylindrique Perifo

5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés
Gros plan de l'avant de Suspension cylindrique Perifo

Suspension cylindrique Perifo

5,2 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Corde permettant de monter et descendre le luminaire
Gros plan de l'avant de Rail Perifo 1,5 m

Rail Perifo 1,5 m

1,5 mètre
Jusqu'à 8 spots/suspensions
Permet d'insérer 1 tube lumineux large (ou barre lumineuse)
Gros plan de l'avant de Spot cylindrique Perifo

Spot cylindrique Perifo

5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés
Gros plan de l'avant de Spot double Fugato

Spot double Fugato

Comprend une ampoule LED GU10
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Spot extérieur Lily

Spot extérieur Lily

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - unité de base
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Applique murale extérieure Resonate

Applique murale extérieure Resonate

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Spot extérieur Lily XL

Spot extérieur Lily XL

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - extension
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Rail Perifo 1 m

Rail Perifo 1 m

1 mètre
Jusqu'à 5 spots/suspensions
Peut contenir 1 tube lumineux compact
Exclusif
Gros plan de l'avant de Barre lumineuse linéaire Perifo

Barre lumineuse linéaire Perifo

29 watts
95 cm sur rail
Jusqu’à 2 050 lm
Parfait pour les grands espaces
Gros plan de l'avant de Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo

Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo

Conçu pour le plafond
Se connecte entre deux rails
Fils conducteurs
Puissance jusqu'à 100 watts
Gros plan de l'avant de Ext. spot unique Pillar

Ext. spot unique Pillar

Comprend une ampoule LED GU10
Commande Bluetooth via l'application
Comprend interrupteur avec variateur
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Bloc d'alimentation plafond Perifo 100 W 1 point

Bloc d'alimentation plafond Perifo 100 W 1 point

Conçu pour le plafond
Se connecte à l'extrémité du rail
Fils conducteurs
Puissance jusqu'à 100 watts
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Suspension Ensis

Suspension Ensis

LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Rail Perifo 1 m

Rail Perifo 1 m

1 mètre
Jusqu'à 5 spots/suspensions
Peut contenir 1 tube lumineux compact
Gros plan de l'avant de Applique murale intérieure et extérieure Dymera

Applique murale intérieure et extérieure Dymera

Éclairage blanc et coloré
Commandez chaque lumière individuellement
Contrôle avec l'application ou la voix
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Panneau de plafond rond Tento WCA LED 29,1 cm noir

Panneau de plafond rond Tento WCA LED 29,1 cm noir

Une subtile lueur orientée vers le haut
⌀29,1 cm
Jusqu’à 2 250 lumens
Profil synthétique
Gros plan de l'avant de Panneau lumineux rectangulaire Aurelle

Panneau lumineux rectangulaire Aurelle

Distribution égale de la lumière
120 x 30 cm
Jusqu’à 3750 lumens
Aluminium blanc mat
Gros plan de l'avant de Projecteur extérieur Welcome

Projecteur extérieur Welcome

LED intégrée
Lumière blanche chaude (2 700K)
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Projecteur extérieur Discover

Projecteur extérieur Discover

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Exclusif
Gros plan de l'avant de Barre lumineuse linéaire Perifo

Barre lumineuse linéaire Perifo

29 watts
95 cm sur rail
Jusqu’à 2 050 lm
Parfait pour les grands espaces
Gros plan de l'avant de Applique murale extérieure Impress

Applique murale extérieure Impress

Câblée
Finition noire mate
240 x 190 mm
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo

Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo

Conçu pour le plafond
Se connecte entre deux rails
Fils conducteurs
Puissance jusqu'à 100 watts
Gros plan de l'avant de Plafonnier de grande taille Enrave

Plafonnier de grande taille Enrave

LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Comprend interrupteur avec variateur
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
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