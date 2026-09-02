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Lampes décoratives

Ajoutez de la personnalité à chaque pièce avec des bandes lumineuses décoratives et des guirlandes lumineuses. Transformez votre espace avec une luminosité, des couleurs et des scènes personnalisables. Créez une atmosphère parfaite pour vous relaxer, accueillir des invités ou profiter du quotidien.

70 produits
Gros plan de l'avant de Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 14 m

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 14 m

14 m de guirlandes lumineuses
20 ampoules Lightguide
Blanc et dégradé de couleurs
Ampoules 50 lumens
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Lightstrip Flux 3 m

Lightstrip Flux 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 200 lumens
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Gros plan de l'avant de Lightstrip Hue Play gradient 55 inch

Lightstrip Hue Play gradient 55 inch

Conçu pour les TV de 55” à 60”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Gros plan de l'avant de Lightstrip OmniGlow 3 m

Lightstrip OmniGlow 3 m

2700 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
Télécharger la fiche produit
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Lightstrip Flux 10 m

Lightstrip Flux 10 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
2 000 lumens
Télécharger la fiche produit
Gros plan de l'avant de Lightstrip d'extérieur Neon 3 m

Lightstrip d'extérieur Neon 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 100 lumens
Télécharger la fiche produit
Gros plan de l'avant de Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 21 m, extension

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 21 m, extension

Extension de guirlande lumineuse 21 m
30 ampoules Lightguide
Blanc et dégradé de couleurs
Ampoules 50 lumens
Gros plan de l'avant de Guirlande lumineuse Festavia

Guirlande lumineuse Festavia

Créez un gradient de couleur
100 LED couleur connectées
Cordon de 8 mètres
Utilisation intérieure ou extérieure
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Lightstrip Flux 6 m

Lightstrip Flux 6 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
2 000 lumens
Télécharger la fiche produit
Gros plan de l'avant de Lightstrip Hue Play gradient 65 inch

Lightstrip Hue Play gradient 65 inch

Conçu pour les TV de 65” à 70”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Nouveau
Gros plan de l'avant de Ruban LED d'extérieur Hue OmniGlow 10 m

Ruban LED d'extérieur Hue OmniGlow 10 m

Dégradés uniformes OmniGlow
Précision Chromasync
Lumière blanche très vive, authentique
Découpez-le pour l'adapter à tout espace
Gros plan de l'avant de Lightstrip ultra-lumineux Flux 5 m

Lightstrip ultra-lumineux Flux 5 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche très vive et authentique
4 800 lumens
Télécharger la fiche produit
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Lightstrip Flux 4 m

Lightstrip Flux 4 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 600 lumens
Télécharger la fiche produit
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Extension de ruban LED Hue Flux 10 m

Extension de ruban LED Hue Flux 10 m

Extension de 10 mètres / 33 pieds
Installation facile
Lumière blanche, vive et authentique
Précision des couleurs Chromasync™
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Créez un kit
Gros plan de l'avant de Lightstrip Flux 5 m

Lightstrip Flux 5 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
2 000 lumens
Télécharger la fiche produit
Gros plan de l'avant de Lightstrip OmniGlow 5 m

Lightstrip OmniGlow 5 m

4500 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
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Gros plan de l'avant de Lightstrip LED ultra-lumineux Flux 3 m

Lightstrip LED ultra-lumineux Flux 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche très vive et authentique
2 900 lumens
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Gros plan de l'avant de Lightstrip OmniGlow 10 m

Lightstrip OmniGlow 10 m

4 500 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
Télécharger la fiche produit
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Lightstrip d'extérieur Flux 6 m

Lightstrip d'extérieur Flux 6 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
3 000 lumens
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Gros plan de l'avant de Lightstrip ultra-lumineux Flux 10 m

Lightstrip ultra-lumineux Flux 10 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche très vive et authentique
6 000 lumens
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Créez un kit
Gros plan de l'avant de Lightstrip d'extérieur Flux 33 pieds

Lightstrip d'extérieur Flux 33 pieds

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
3 000 lumens
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Gros plan de l'avant de Connecteur d'angle Hue Flux, lot de 4

Connecteur d'angle Hue Flux, lot de 4

Reliez deux morceaux de ruban LED
Raccord d'angle à 90 degrés
Assure la cohérence lumineuse
Facile à confectionner soi-même
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Lightstrip d'extérieur Neon 5 m

Lightstrip d'extérieur Neon 5 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 100 lumens
Télécharger la fiche produit
Gros plan de l'avant de Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 14 m, extension

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 14 m, extension

Extension de guirlande lumineuse 14 m
20 ampoules Lightguide
Blanc et dégradé de couleurs
Ampoules 50 lumens
1-24 sur 70

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