Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 14 m
14 m de guirlandes lumineuses
20 ampoules Lightguide
Blanc et dégradé de couleurs
Ampoules 50 lumens
Le prix actuel est € 229,99
Créez un kit
Lightstrip Flux 3 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 200 lumens
Le prix actuel est € 79,99
Lightstrip Hue Play gradient 55 inch
Conçu pour les TV de 55” à 60”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Le prix actuel est € 209,99
Lightstrip OmniGlow 3 m
2700 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
Le prix actuel est € 149,99
Créez un kit
Lightstrip Flux 10 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
2 000 lumens
Le prix actuel est € 199,99
Lightstrip d'extérieur Neon 3 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 100 lumens
Le prix actuel est € 149,99
Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 21 m, extension
Extension de guirlande lumineuse 21 m
30 ampoules Lightguide
Blanc et dégradé de couleurs
Ampoules 50 lumens
Le prix actuel est € 269,99
Guirlande lumineuse Festavia
Créez un gradient de couleur
100 LED couleur connectées
Cordon de 8 mètres
Utilisation intérieure ou extérieure
Le prix actuel est € 124,99
Créez un kit
Lightstrip Flux 6 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
2 000 lumens
Le prix actuel est € 129,99
Lightstrip Hue Play gradient 65 inch
Conçu pour les TV de 65” à 70”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Le prix actuel est € 229,99
Nouveau
Ruban LED d'extérieur Hue OmniGlow 10 m
Dégradés uniformes OmniGlow
Précision Chromasync
Lumière blanche très vive, authentique
Découpez-le pour l'adapter à tout espace
Le prix actuel est € 54,99
Lightstrip ultra-lumineux Flux 5 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche très vive et authentique
4 800 lumens
Le prix actuel est € 159,99
Créez un kit
Lightstrip Flux 4 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 600 lumens
Le prix actuel est € 89,99
Créez un kit
Extension de ruban LED Hue Flux 10 m
Extension de 10 mètres / 33 pieds
Installation facile
Lumière blanche, vive et authentique
Précision des couleurs Chromasync™
Le prix actuel est € 199,99
Créez un kit
Lightstrip Flux 5 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
2 000 lumens
Le prix actuel est € 109,99
Lightstrip OmniGlow 5 m
4500 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
Le prix actuel est € 199,99
Lightstrip LED ultra-lumineux Flux 3 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche très vive et authentique
2 900 lumens
Le prix actuel est € 109,99
Lightstrip OmniGlow 10 m
4 500 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
Le prix actuel est € 349,99
Créez un kit
Lightstrip d'extérieur Flux 6 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
3 000 lumens
Le prix actuel est € 179,99
Lightstrip ultra-lumineux Flux 10 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche très vive et authentique
6 000 lumens
Le prix actuel est € 269,99
Créez un kit
Lightstrip d'extérieur Flux 33 pieds
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
3 000 lumens
Le prix actuel est € 269,99
Connecteur d'angle Hue Flux, lot de 4
Reliez deux morceaux de ruban LED
Raccord d'angle à 90 degrés
Assure la cohérence lumineuse
Facile à confectionner soi-même
Le prix actuel est € 19,99
Créez un kit
Lightstrip d'extérieur Neon 5 m
Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 100 lumens
Le prix actuel est € 209,99
Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 14 m, extension
Extension de guirlande lumineuse 14 m
20 ampoules Lightguide
Blanc et dégradé de couleurs
Ampoules 50 lumens
Le prix actuel est € 199,99