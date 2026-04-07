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Câbles de suspension Hue avec ampoules Hue filament bulb au-dessus de la table à manger

Guide des tailles de suspensions

21 janvier 2026

Les suspensions ne servent pas uniquement à éclairer une pièce. Elles jouent aussi sur l’équilibre, le confort et l’atmosphère de cet espace. Avec des dimensions adaptées, elles rendent un îlot de cuisine plus accueillant. Elles mettent un évier en valeur ou deviennent une pièce maîtresse sculpturale dans une grande cage d’escalier. En revanche, choisir le bon diamètre et la bonne hauteur peut vite sembler complexe, surtout si l’on ne sait pas quelles mesures appliquer.

Ce guide sur les dimensions des suspensions fait le point à l’aide de règles de conception simples et fournit toutes les mesures indispensables. Il aborde aussi le choix des dimensions pour une installation au-dessus d’un îlot, les principes de dimensionnement des suspensions pour les îlots de cuisine, ainsi que les recommandations pour une suspension au-dessus d’un évier. Vous y trouverez des formules de mesure faciles à appliquer, des repères visuels sur les proportions et des idées de Philips Hue pour créer un éclairage parfaitement adapté à chaque moment.

L'éclairage sur rail de cuisine Hue Perifo éclaire une cuisine avec suspension

Comment déterminer les dimensions à utiliser pour installer des suspensions

Les designers partent souvent de trois critères essentiels : la hauteur, l’espacement et l’échelle. Que vous installiez des suspensions au-dessus d’un îlot de cuisine, d’un évier ou dans une cage d’escalier, les principes de base restent les mêmes.

Règles clés :

  • Hauteur : accrochez les suspensions entre 30 et 36 pouces (76 et 91 cm) au-dessus de la surface

  • Espacement : laissez un espace compris entre 24 et 36 pouces (61 et 91 cm) entre les suspensions

  • Ajustements au plafond : ajoutez 3 pouces (7,5 cm) par pied supplémentaire (30 cm) au-dessus de 8 pieds (244 cm) 

  • Échelle : choisissez un diamètre de suspension adapté à la pièce ou à la surface en dessous

Ces mesures garantissent des lignes de vue dégagées, une distribution uniforme de la lumière et des proportions harmonieuses. Obtenez de plus amples informations sur l'installation des suspensions.

 

 

Taille et emplacement de la suspension de l'îlot de cuisine

Si vous utilisez des suspensions pour l'éclairage de votre îlot de cuisine, choisissez-les en fonction de la taille de l'îlot et de la hauteur sous plafond. Accrocher plusieurs petits luminaires suspendus en rangée permet de répartir la lumière de façon homogène et de créer une atmosphère chaleureuse. Un îlot de cuisine est l'un des endroits les plus populaires pour accrocher des suspensions, et le fait de bien choisir les proportions a un impact important sur l'ensemble de la pièce.

Un plafonnier de cuisine en forme de suspension projetant une lueur chaleureuse sur une table de cuisine

Quelle est la hauteur idéale pour les suspensions d'îlot ?

Pour des plafonds standard de 8 pieds (244 cm), installez chaque suspension :

  • 30 à 36 pouces (76 à 91 cm) au-dessus du comptoir

Pour les plafonds plus hauts, ajoutez :

  • 3 pouces (7,5 cm) pour chaque pied (30 cm) supplémentaire 

Cette hauteur garantit une vue dégagée tout en créant un éclairage ciblé et fonctionnel.

Dimensions d'installation des suspensions pour votre îlot

Pour choisir la bonne taille :

  • Petits îlots (4 à 5 pieds / 122 à 152 cm) : suspensions au format compact

  • Îlots moyens (6 à 7 pieds / 183 à 213 cm) : suspensions de taille moyenne

  • Grands îlots (8 à 9 pieds / 244 à 274 cm) : suspensions de moyenne et grande taille

Astuce de décorateur : 
Une formule simple est la suivante : 
Diamètre du pendentif ≈ largeur de l'îlot ÷ 5 
Cela permet d'obtenir un équilibre visuel confortable.

Combien de suspensions faut-il pour un îlot long ?

  • Îlot de 5 à 6 pieds (152 à 183 cm) → 2 suspensions

  • Îlot de 7 à 9 pieds (213 à 274 cm) → 2 ou 3 suspensions

  • Îlot de plus de 10 pieds (305 cm) → 3 suspensions ou un luminaire linéaire long

Comment faut-il espacer les suspensions ?

  • 24 à 36 pouces (61 à 91 cm) centre à centre

  • 12 pouces (30 cm) du bord de l’îlot à la première suspension

    Cet espacement crée un rythme régulier de lumière le long de la surface de l'île.

Produits d’éclairage d'îlot de cuisine

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Suspensions au-dessus de l’évier de la cuisine

Pour choisir la taille d’une suspension au-dessus de votre évier, tenez compte de la largeur de l’évier et de la hauteur sous plafond. Une suspension de taille moyenne offre en général une intensité de lumière suffisante, sans dominer l’espace sur le plan visuel. Autour de l’évier, elle apporte un éclairage à la fois fonctionnel et chaleureux.

Une cuisine élégante éclairée grâce à des lumières connectées blanc éclatant, avec des suspensions pour cuisine et des lightstrips sous les meubles

Hauteur de suspension idéale

  • Installez le bas de la suspension :
  • 30-36 po (76-91 cm) au-dessus du bord de l'évier ou du comptoir.

Taille

Les suspensions plus petites ou de taille moyenne sont préférables pour éviter de surcharger la zone.

Qualité de la lumière

Choisissez un éclairage blanc ajustable :

  • 2700-3000 K pour une ambiance douce et chaleureuse

  • 3 000 à 4 000 K pour un éclairage d'aire de travail clair

Avec Philips Hue, vous passez instantanément d’une lumière chaleureuse à une lumière froide. Le système d’éclairage connecté Philips Hue propose aussi de nombreuses autres fonctions. Programmez l’allumage et l’extinction des lumières de la cuisine grâce aux automatisations de l’application Hue. Vous profitez ainsi d’un accueil lumineux au réveil, puis d’un éclairage plus doux tard dans la nuit. Nous avons bien souvent les mains pleines en entrant et en sortant de la cuisine. Si vous avez un assistant vocal chez vous, pourquoi ne pas utiliser une commande vocale ? Utilisez des commandes vocales simples pour atténuer, renforcer, allumer ou éteindre vos suspensions. Parfait pour les mains mouillées ou couvertes de nourriture !

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Taille des suspensions pour cages d’escalier et plafonds hauts

Les suspensions, surtout en composition, apportent une dimension décorative à une cage d’escalier tout en assurant un éclairage suffisant. Placez-les assez haut pour que chacun puisse passer dessous sans risquer de heurter les luminaires. Les grandes suspensions lumineuses sont idéales pour les cages d'escalier et créent un éclairage audacieux parfait pour les espaces à double hauteur.

Luminaire linéaire Ensis noir suspendu au-dessus de la table de cuisine

Hauteur de chute recommandée

Une suspension pend généralement à une hauteur comprise :

entre 244 et 366 cm (8 à 12 pieds) du plafond

La suspension occupe ainsi à coup sûr l’espace vertical visible.

Types de luminaires idéaux

  • Suspensions imposantes et surdimensionnées

  • Groupes multi-lumières

  • Suspensions à câble ajustable

  • Suspensions linéaires hautes 

L’éclairage connecté peut renforcer davantage l’effet dramatique en ajustant la luminosité à différents moments de la journée.

Éclairage connecté sur rail Perifo en noir monté au plafond dans diverses zones d'une maison

 

 

Autres considérations sur la taille

Formules de calcul du diamètre des suspensions

  • Deux formules populaires :

  • Diamètre du pendentif = largeur de l'îlot ÷ 5

Largeur totale combinée des suspensions = 60 à 70 % de la longueur de l’îlot

Nombre de lumens pour différents types de suspensions

  • Zones de travail : 300-600+ lumens

  • Zones ambiantes : 200-300 lumens

  • Suspensions décoratives : flexibles, selon l’ambiance

Choisir les formes

  • Globe : lumière tamisée et uniforme

  • Cône : éclairage d'aire de travail focalisé

  • Tambour : lumière ambiante chaude

  • Linéaire : éclairage moderne et directionnel 

 

 

Comment Philips Hue contribue à sublimer vos suspensions

Les suspensions et ampoules Philips Hue offrent une grande flexibilité, quel que soit l’espace. Vous pouvez régler la luminosité et la température de couleur, ou créer des ambiances qui évoluent automatiquement au fil de la journée.

Homme et femme cuisinant à l'îlot central sous trois suspensions blanches

Les points forts sont les suivants :

  • Contrôle précis de la luminosité pour l'éclairage d'aire de travail ou d’ambiance

  • Blanc chaud à froid et options de couleur (selon le modèle).

  • Gradation sans recâblage 

  • Automatisations qui adaptent la lumière à votre routine matinale ou à l’ambiance du soir

  • Options de câbles longs sur certaines suspensions pour les hauts plafonds.

Fonctionnalités de l’éclairage connecté

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Liste de contrôle pratique avant l'achat

  • Ceiling height (important for drop length)

  • Counter, sink or table width

  • Pendant diameter

  • Surface to pendant height (30–36 in / 76–91 cm) 

  • Number of pendants & spacing

  • Type of light needed (task, ambient or decorative)

  • IP rating if used near water

  • Smart bulb compatibility 

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