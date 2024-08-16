L'éclairage mural rasant est un peu comme peindre avec de la lumière : une façon simple de donner un coup de neuf à votre maison sans avoir à repeindre les murs ou à acheter de nouveaux meubles.

L'éclairage mural rasant consiste simplement à projeter la lumière directement sur les murs plutôt qu'au centre de la pièce. En baignant vos murs de lumière, vous créez de douces flaques de couleurs uniformément diffusées et vous évitez tout éblouissement. Quelle que soit l'ambiance que vous recherchez, voyez comment l'éclairage mural rasant peut donner vie à n'importe quel espace !