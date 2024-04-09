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Transformez votre espace extérieur avec un éclairage basse tension

Transformez votre espace extérieur avec un éclairage basse tension

31 mars 2024

L'un des avantages de l'éclairage connecté est sa facilité d'utilisation, que vous contrôliez votre éclairage à l'aide de l'application Hue, de votre voix, de capteurs de mouvement, d'une télécommande ou d'un interrupteur connectés. Mais il est également incroyablement facile à installer (oui, même les luminaires extérieurs ! ) grâce à la gamme Low-volt de luminaires connectés extérieurs. Low-volt vous offre un large éventail de possibilités, qu'il s'agisse d'éclairer une allée pour vous guider dans votre jardin ou d'éclairer une terrasse et créer l'atmosphère idéale pour toute occasion. 

Qu'est-ce que l'éclairage extérieur basse tension ?

Low-volt est une gamme d'éclairages basse tension proposée par Philips Hue et spécialement conçue pour vos espaces extérieurs. Au lieu d'être branchés directement sur le réseau électrique (également appelé secteur), les luminaires Low-volt se branchent simplement sur n'importe quelle prise électrique standard. La tension secteur est de 120 V en Amérique du Nord et de 230 V dans la plupart des autres régions du monde. L'éclairage basse tension utilise un transformateur pour abaisser cette tension.

Le transformateur de la gamme Philips Hue Low-volt se trouve dans le bloc d'alimentation (PSU) Philips Hue, disponible en deux versions : 100 W et 40 W. 

Espace extérieur éclairé par un éclairage basse tension.

Comment installer un éclairage extérieur basse tension ?

Lorsque vous installez un éclairage extérieur Low-volt, vous n'avez besoin que de trois éléments pour commencer :

  • Bloc d'alimentation (PSU)
  • Luminaire basse tension
  • Câbles

Remarque : tous les luminaires basse tension sont livrés avec leurs câbles. Toutes les unités de base comprennent à la fois un bloc d'alimentation et leurs câbles. Vérifiez l'emballage pour vous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour commencer.

  1. Placez le luminaire là où vous le souhaitez, en vous assurant qu'il se trouve à moins de 15 m du luminaire Philips Hue le plus proche de votre maison ou du pont Hue Bridge.
    (Vous vous demandez pourquoi ? Les ampoules et luminaires connectés Philips Hue forment un réseau maillé où chaque produit Hue prolonge le signal Zigbee. Si votre luminaire est trop éloigné du produit le plus proche ou de votre pont Hue Bridge, il ne pourra pas communiquer avec votre système.)
  2. Connectez le câble d'extension, ou rallonge, entre le luminaire et le bloc d'alimentation. Si votre luminaire est situé suffisamment près du bloc d'alimentation, cela n'est peut-être pas nécessaire.
  3. Branchez le bloc d'alimentation sur une prise électrique extérieure.
  4. Ajoutez la luminaire à votre système dans l'application Hue.
Il s'agit d'une configuration d'éclairage extérieur connecté très simple pour commencer, mais comme il s'agit d'un système basse tension, l'ajout de luminaires est aussi facile qu'un simple branchement.
Détail de branchement d'un luminaire extérieur basse tension Philips Hue sur un connecteur en T pour ajouter un nouveau luminaire.

Choisir le bon bloc d'alimentation pour votre configuration

Lorsque vous ajoutez de nouveaux luminaires basse tension à votre installation existante, gardez à l'esprit qu'un bloc d'alimentation alimente nombre limité de luminaires. Pour déterminer le nombre de luminaires que vous pouvez brancher sur un bloc d'alimentation, additionnez simplement la puissance de chaque luminaire :

Configuration basse tension avec bloc d'alimentation 40 W

Voici un exemple de configuration basse tension utilisant un bloc d'alimentation de 40 W et deux types d'éclairage : des projecteurs Lily et des luminaires sur pied Calla. Les spots Lily et les bornes Calla ont chacun une puissance de 8 W, ce qui donne cette configuration :

Lily (8 x 3) + Calla (8 x 2) = 40 W

Schéma d'une configuration d'éclairage extérieur Philips Hue connecté à un bloc d'alimentation de 40 watts.

Configuration basse tension avec bloc d'alimentation de 95 W

Voici un exemple de configuration basse tension utilisant un bloc d'alimentation de 100 W et trois types d'éclairage : des spots Lily, des bornes Calla et un lightstrip extérieur de 2 m. Les spots Lily et les bornes Calla ont une puissance de 8 W chacun, tandis que le lightstrip extérieur de 2 m est de 19 W. 

Bornes Calla (8 x 6) + 1 lightstrip extérieur (19 x 1) + spot Lily (8 x 3) = 91 W

Schéma d'une configuration d'éclairage extérieur Philips hue connectée à un bloc d'alimentation de 100 watts.
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