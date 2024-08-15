Qu’est-ce que l’éclairage sur rail ?

24/01/2024
En matière de conception de votre éclairage, l’éclairage sur rail se présente comme un choix polyvalent et flexible. Ce type d'éclairage comprend un rail modulaire qui intègre différents types de luminaires, tels que des spots, des suspensions ou des barres lumineuses, ce qui vous permet d'orienter la lumière exactement là où elle est nécessaire. Son installation simplifiée, son évolutivité, son emplacement et son large choix de styles et de finitions confèrent à l'éclairage sur rail une polyvalence adaptée pour divers espaces et besoins.