Contrôle en continu des lampes et de la sécurité de la maison dans une seule application

L'application Hue vous permet de contrôler les différentes parties de votre système de sécurité connecté où que vous soyez, à condition de disposer d'une connexion Internet. D'une simple pression, vous pouvez activer ou désactiver votre système, accorder des autorisations aux membres de votre foyer ou simplement vérifier si vous avez laissé la porte de derrière ouverte.