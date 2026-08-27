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Philips Hue and Sonos

La synergie de la lumière et du son

Bienvenue dans l'expérience lumineuse et sonore incontournable de deux pionniers de la technologie pour maison connectée.
Une vision commune pour le présent et un engagement à innover ensemble pour l'avenir.

Un homme danse au son de la musique dans sa chambre avec des lampes Philips Hue et une enceinte connectée Sonos.

Expérience multisensorielle

Améliorez le quotidien sans effort

Profitez d'un intérieur où vos lampes connectées Hue et vos enceintes Sonos fonctionnent en parfaite harmonie pour rendre la vie à la maison plus simple, plus agréable et plus inspirante !

Une enceinte connectée Sonos posée sur une table de chevet et synchronisée avec des lampes Philip Hue

Commandez les enceintes Sonos via les interrupteurs Hue

Prévu pour l’automne 2026

Commandez la musique et l’audio de vos enceintes Sonos à l’aide du Hue Tap Dial Switch ou de tout interrupteur ou bouton Hue compatible. Jouez, mettez en pause, sautez les pistes, sélectionnez les stations de radio et ajustez le volume depuis n’importe où dans votre maison. 

Profitez d’une commande simple et fiable des enceintes, même lorsque vous n'avez plus de connexion Internet.

Bridge ou Bridge Pro requis.

Achetez l'interrupteur Tap Dial Switch
Une enceinte connectée Sonos posée sur une table de chevet et synchronisée avec des lampes Philip Hue

Réveillez-vous en son et lumière

Commencez chaque journée du bon pied grâce à une automatisation de réveil qui associe le son clair et précis de Sonos à la lumière immersive de Hue. 

Bridge ou Bridge Pro requis.

*La commande vocale n'est actuellement disponible qu'en anglais et en français.

Acheter Bridge Pro
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Commande vocale Sonos

Il suffit d'une simple commande à votre appareil Sonos pour allumer et éteindre les lampes, varier leur intensité, changer leur couleur ou sélectionner un scénario de lumière.

Bridge ou Bridge Pro requis.

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Découvrez la gamme d'enceintes et de systèmes audio Sonos à synchroniser avec vos lampes connectées Hue.

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Sélection d'ampoules et d'accessoires Philips Hue, tels que des boutons intelligents et Hue Bridge.

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