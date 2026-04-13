Extension pour panneaux muraux Triangle

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Gros plan de l'avant de Appliques murales Extension pour panneaux muraux Triangle
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À propos du Extension pour panneaux muraux Triangle

Panneaux Nanoleaf pour Philips Hue grâce au module d'applique murale. Commandez vos panneaux dans l'appli Hue, comme vos autres luminaires. Disponible uniquement à l'achat avec le module d'applique murale Hue. Non vendu séparément.

  • Panneaux Nanoleaf
  • Compatible avec Philips Hue via l'applique murale
  • Commandes via l'appli Hue, la voix ou les accessoires
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