Le design rétro avec filament en spirale de cette élégante ampoule LED décorative Philips Hue à culot E27 crée une lueur blanche chaleureuse. Avec l'app Philips Hue Bluetooth sur votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez facilement allumer et éteindre ou varier l'intensité de l'éclairage. Vous voulez encore plus de fonctionnalités d'éclairage intelligent? Connectez alors la lampe au Philips Hue bridge et personnalisez les scènes d'éclairage, les minuteries et bien plus encore. Les lampes décoratives Hue existent sous différentes formes. Vous obtiendrez un bel effet en combinant plusieurs lampes suspendues à des hauteurs différentes.