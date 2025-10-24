A60 - B22 smart bulb
Les ampoules vintage rencontrent la modernité, avec cette ampoule intelligente A60. Cette ampoule LED est dotée d'une forme classique, d'un filament intérieur spiralé, pour une lumière blanche chaude ou froide à intensité variable, et d'un culot B22.
Points forts du produit
- Filament White Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Blanc froid à chaud
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
60x114