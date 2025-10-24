Aide
Gros plan de l'avant de Filament Hue White G93 globe - E27 smart bulb

Promotion

G93 globe - E27 smart bulb

Avec son bulbe vintage (G93) et son filament en spirale "à l'ancienne", cette élégante lampe LED décorative Philips Hue à culot E27 donne une agréable et douce lumière blanc et chaude. Il est facile de l'allumer, de l'éteindre et de l'éteindre via l'app Philips Hue Bluetooth sur votre téléphone intelligent ou votre tablette. Si vous en voulez plus, connectez-vous au Philips Hue bridge. Vous avez ainsi accès à encore plus de fonctionnalités d'éclairage telles que des ambiances lumineuses personnalisées, des réglages de minuterie et bien plus encore. L'ampoule globe peut être combinée de manière créative avec les autres lampes décoratives Hue de différentes formes.

Article plus disponible

Télécharger la fiche produit

Points forts du produit

  • Filament White
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • Ampoule vintage éclairage blanc doux
  • Contrôle instantané via Bluetooth
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    95x150

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

L'ampoule

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay