Avec son bulbe vintage (G93) et son filament en spirale "à l'ancienne", cette élégante lampe LED décorative Philips Hue à culot E27 donne une agréable et douce lumière blanc et chaude. Il est facile de l'allumer, de l'éteindre et de l'éteindre via l'app Philips Hue Bluetooth sur votre téléphone intelligent ou votre tablette. Si vous en voulez plus, connectez-vous au Philips Hue bridge. Vous avez ainsi accès à encore plus de fonctionnalités d'éclairage telles que des ambiances lumineuses personnalisées, des réglages de minuterie et bien plus encore. L'ampoule globe peut être combinée de manière créative avec les autres lampes décoratives Hue de différentes formes.