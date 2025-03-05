C'est, littéralement, la façon intelligente d'éclairer votre jardin. Notre vaste collection de lampes vous permet d'éclairer vos espaces extérieurs à votre guise.
La basse tension permet d'étendre facilement votre collection extérieure, quel que soit l'endroit où se trouve votre câblage. Placez vos lampes où vous le souhaitez, connectez-les entre elles et branchez l'alimentation.
Installation et extension faciles
La collection Basse tension a été conçue pour simplifier l'éclairage connecté : vous pouvez connecter plusieurs lampes à un seul bloc d'alimentation, brancher celui-ci sur n'importe quelle prise murale standard et illuminer immédiatement votre espace.
Concevez votre espace extérieur
Vous n'avez pas besoin d'être designer pour décorer votre jardin, l'application Hue le fait pour vous. Découvrez dans la galerie de scènes celles qui conviendraient le mieux à vos lampes d'extérieur.
Créez l'ambiance pour une soirée à la maison
Plantez le décor d'une fête
Accueillez vos invités sous la lumière
Quand ont lieu les offres Philips Hue pour l'extérieur ?
Quels types de luminaires extérieurs sont inclus ?
Comment puis-je rester informé(e) de toutes les offres et promotions Philips Hue ?
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.