Gros plan de l'avant de Filament Hue White Pack de 1 A60 B22 Filament Standard

Pack de 1 A60 B22 Filament Standard

Apportez un style vintage à vos ampoules standard avec cette ampoule LED à filament, à intensité variable, dotée d'un culot B22. D'un style vintage mais toujours moderne, les ampoules à filament peuvent faire tout ce que les autres ampoules connectées peuvent faire, y compris en termes de gradation et de luminosité.

Points forts du produit

  • Filament White
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • Ampoule vintage éclairage blanc doux
  • Contrôle instantané via Bluetooth
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    113x2

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

L'ampoule

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

