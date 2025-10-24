Pack de 1 ST72 B22 Filament Edison
Avec son design allongé, l'ampoule ST72 est la version un peu plus grande de l'ampoule à filament style Edison. Elle est dotée de la technologie Bluetooth, d'un filament spiralé et d'un élégant revêtement ambré pour une touche moderne sur un design vintage. Utilisez-la avec les commandes Bluetooth ou ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités d'éclairage connecté.
Points forts du produit
- Filament White
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Ampoule vintage éclairage blanc doux
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
