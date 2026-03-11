Aide
Un plan de travail de cuisine éclairé par des tons chauds orange et blancs provenant d’un éclairage intelligent.

Offres de printemps sur l’éclairage : jusqu’à 25 % de réduction

Illuminez votre intérieur pour le printemps grâce à de grandes économies.

  • Livraison gratuite
  • Retours gratuits sous 30 jours
  • Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna

Offres d'éclairage de printemps jusqu'à 25 % de réduction

Économisez 15 % en combinant deux articles en promotion ou plus.
Ajoutez un Bridge et bénéficiez de 25 % de réduction sur le total de votre commande.

Faites fleurir votre intérieur avec l’éclairage de printemps cette saison !

Obtenez 25 % de réduction avec le Bridge

Profitez des meilleures offres du printemps et profitez de toutes les fonctionnalités de Philips Hue !

Achetez un Bridge et au moins un autre article de l'offre pour obtenir 25 % de réduction.

Promotion
Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Permet Hue Sync, MotionAware™
Donne accès aux commandes de toute la maison
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center

99,99 €

Promotion
Hue Bridge

Hue

Hue Bridge

Prise en charge de 50 lampes et 12 accessoires
Activation de Hue Sync
Accès à l'intégration de l'éclairage et de la sécurité
Cryptage avancé

59,99 €

Suggestions d’éclairage printanier coloré

L’éclairage printanier dans votre intérieur, c’est avant tout des espaces plus lumineux, des tons plus doux et une énergie rafraîchissante.

Un séjour éclairé par de douces teintes printanières de rose, de violet et de lumière blanche.

Séjours en pleine floraison

Redonnez vie à votre séjour grâce aux teintes chaudes et aux couleurs pastel des éclairages intelligents Gradient. Transformez votre espace en une scène vibrante pour des moments de qualité et des souvenirs mémorables. C'est le printemps - c'est l'heure du spectacle !

Achetez pour le salon
Un espace cuisine et salon éclairé par des tons blanc chaud issus d’un éclairage intelligent.

L'énergie du changement

Des produits frais, des idées fraîches. Illuminez votre cuisine avec un éclairage intelligent fonctionnel qui stimule la cuisine et la créativité. Synchronisez vos lampes avec la musique et votre assistant vocal pour transformer les tâches du quotidien en moments agréables (Philips Hue Bridge Pro requis).

Acheter un luminaire pour la cuisine
Une femme se détend sur un lit, baignée par de douces teintes de lumière blanche provenant d’une lampe de chevet.

Scénarios de lumière créatifs

Ajoutez une touche de magie printanière à chaque pièce grâce aux scénarios de lumière de l’application Hue. Découvrez la douceur de « Blossom », les bleus myosotis de « Memento », les roses et jaunes de « Lily » et la chaleur de « Amber bloom ». Joue un peu et découvre-le !

Découvrir l'application Hue

Tout savoir sur nos offres d’éclairage de printemps

Quand a lieu l'offre d'éclairage de printemps ?

Quels produits sont inclus dans les offres d’éclairage printanier ?

Comment puis-je rester informé des offres et promotions Philips Hue ?

Conditions générales

  • Cette promotion est valable jusqu'au 6 avril 2026 à 23h59.
  • Ajoutez deux (2) articles ou plus de la gamme à votre panier et obtenez 15 % de réduction sur le prix total des produits promotionnels éligibles. Si un des articles de l'offre acheté est un Hue Bridge ou Hue Bridge Pro, vous obtenez 25 % de réduction sur le prix total des produits promotionnels éligibles.
  • La réduction est appliquée au total des produits promotionnels admissibles dans le panier au moment de la commande sur https://www.philips-hue.com/fr-be/products/promotions/spring-lighting-deals.
  • La remise s'applique à un maximum de 25 produits dans le cadre de cette promotion.
  • Cette promotion est soumise à la disponibilité des stocks et tout achat est en outre soumis aux conditions générales de vente de Philips Hue.
  • En cas de retour d'une partie d'une commande, lorsqu'elle est éligible, la valeur de la remise proportionnelle sera déduite du montant du remboursement.
  • Cette promotion n'est cumulable avec aucune autre offre ou code promo sur www.philips-hue.com.
  • Signify Belgique se réserve le droit d'annuler une promotion à tout moment ou de modifier ces conditions générales en les republiant.

Lire la procédure de retour

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay