Gros plan de l'avant de Filament Hue White ST64 Edison - E27 smart bulb

ST64 Edison - E27 smart bulb

Cette ampoule LED décorative et intelligente Philips Hue White à culot E27 présente un design rétro edison (ST64) typique, avec son filament en spirale. La lampe donne un éclat blanc chaud, doux et agréable que vous pouvez facilement régler avec l'application Philips Hue Bluetooth sur votre smartphone ou tablette. Vous pouvez améliorer l'effet décoratif en combinant des lampes décoratives Hue de différentes formes et à différentes hauteurs. Si vous voulez plus de fonctionnalités que simplement allumer et éteindre ou varier l'intensité d'éclairage, connectez-vous au Philips Hue bridge. Vous avez ainsi accès à un éclairage encore plus intelligent, avec la personnalisation des ambiances lumineuses, le réglage des minuteries et bien d'autres fonctions.

Points forts du produit

  • Filament White
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • Ampoule vintage éclairage blanc doux
  • Contrôle instantané via Bluetooth
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
