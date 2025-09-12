Aide
Gros plan de l'avant de Hue Alimentation extérieure 40 W

Alimentation extérieure 40 W

Enclenchez facilement votre système d'éclairage extérieur intelligent grâce à cette alimentation électrique d'extérieur qui vous permet d'ajouter jusqu'à 40 W de lumières différentes. Branchez un câble mesurant jusqu'à 35 mètres à n'importe quelle ampoule Philips Hue extérieure basse tension, en ajoutant de la puissance pour atteindre le seuil maximum de 40 W de l'alimentation.

Points forts du produit

  • Câble d'extension
  • Alimentation jusqu'à 40 W
  • Noir
Voir toutes les spécifications produit
Trouvez le manuel d’un produit
Installation et extension aisées

Installation et extension aisées

Éclairez les chemins sombres, mettez en lumière des zones de votre paysage ou créez une ambiance unique sur le patio. Vous pouvez le faire vous-même à l’aide de spots ou de bornes Hue. Les produits sont à basse tension, sûrs et faciles à installer. Obtenir de la lumière à l’extérieur n’est plus un casse-tête : créez-la et agrandissez-la à votre guise.

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Noir

  • Matériaux

    Synthétique

Durée de vie

Options/accessoires inclus

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Compatibilités

Autre

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay