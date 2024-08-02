Dans ce pack

1 x Hue White and Color Ambiance Hue Play pack x2 Créez un bain de lumière coloré et connecté avec le design épuré de la Hue Play en noir. Ce pack de 2 Hue Play, qui comprend deux barres lumineuses et une alimentation électrique permettant de connecter jusqu'à trois luminaires, peut être placé debout, à l'horizontale ou au dos de votre téléviseur grâce aux supports fournis. Hue Play pack x2

1 x Hue White and Color Ambiance Hue Play pack d’extension Complétez votre installation Hue Play existante avec le pack d'extension Hue Play en noir, qui comprend une seule extension de barre lumineuse. Alimentation électrique non incluse. Hue Play pack d’extension