Promotion
Play light bar noire (Pack de 2) +Play light bar extension + Bridge Pro
Illuminez vos murs avec une lumière de n'importe quelle couleur grâce à 2 barres Hue Play et une extension en noir, accompagnées d'un Bridge Pro. Parfait pour une expérience immersive et un éclairage d'ambiance dynamique.
Le prix actuel est 265,47 €, le prix d'origine est 294,97 €
- Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
- Livraison gratuite á partir de € 50.00
- Retour gratuit de 30 jours
- Garantie de 2 ans
- Paiement sécurisé
Points forts du produit
- Lumière blanche et colorée
- Illuminez les murs avec la lumière
- Mélange de couleurs fluide
- Configuration simple avec Bridge Pro
- Contrôle via application, commande vocale ou accessoires
Dans ce pack
1 x Hue White and Color Ambiance Hue Play pack x2
Créez un bain de lumière coloré et connecté avec le design épuré de la Hue Play en noir. Ce pack de 2 Hue Play, qui comprend deux barres lumineuses et une alimentation électrique permettant de connecter jusqu'à trois luminaires, peut être placé debout, à l'horizontale ou au dos de votre téléviseur grâce aux supports fournis.Hue Play pack x2
1 x Hue White and Color Ambiance Hue Play pack d’extension
Complétez votre installation Hue Play existante avec le pack d'extension Hue Play en noir, qui comprend une seule extension de barre lumineuse. Alimentation électrique non incluse.Hue Play pack d’extension
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de Bridge connecté Hue. Équipé d'une puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lampes en détecteurs de mouvement avec MotionAware™, combinez votre système de sécurité et votre éclairage, et bien plus encore.Bridge Pro
Spécifications
Informations produit
Informations produit
Des bundles qui pourraient vous plaire
Hue White and Color Ambiance
Lampadaire Gradient Signe
329,99 €
Hue White and Color Ambiance
Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres
159,99 €
Hue
Détecteur de mouvement Hue
44,99 €
Hue White and Color Ambiance
Lampe à poser Gradient Signe
219,99 €
Hue
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)
21,99 €
Filament Hue White Ambiance
A60 - Ampoule connectée E27 (pack de 3)
99,99 €
Hue White Ambiance
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
69,99 €
Hue White Ambiance
GU10 - Spot connecté - (pack de 2)
49,99 €
Hue White and Color Ambiance
GU10 - Spot connecté - (pack de 2)
109,99 €
Hue White and Color Ambiance
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
159,99 €
Hue White and Color Ambiance
Hue Play pack x2
139,99 €