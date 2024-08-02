Promotion
Play light bar blanche (Pack de 2) + Bridge Pro
Illuminez vos murs avec des couleurs éclatantes grâce à 2 barres lumineuses Hue Play blanches et un Hue Bridge Pro. Éclairage d'ambiance intelligent idéal pour la télévision, le gaming ou la décoration, offrant un contrôle optimal.
Le prix actuel est 206,98 €, le prix d'origine est 229,98 €
Points forts du produit
- Lumière blanche et colorée
- Illuminez les murs avec la lumière
- Mélange de couleurs fluide
- Installation simple avec Bridge Pro
- Contrôle via application, commande vocale ou accessoires
Dans ce pack
1 x Hue White and Color Ambiance Hue Play pack x2
Créez un bain de lumière coloré et connecté avec le design épuré de la Hue Play en blanc. Ce pack de 2 Hue Play, qui comprend deux barres lumineuses et une alimentation électrique permettant de connecter jusqu'à trois luminaires, peut être placé debout, à l'horizontale ou au dos de votre téléviseur grâce aux supports fournis.Hue Play pack x2
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de Bridge connecté Hue. Équipé d'une puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lampes en détecteurs de mouvement avec MotionAware™, combinez votre système de sécurité et votre éclairage, et bien plus encore.Bridge Pro
Spécifications
