Dans ce pack

1 x Hue White and Color Ambiance Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres Avec une technologie Gradient et une conception flexible, le Philips Hue Gradient Lightstrip Ambiance offre un puissant mélange de lumière colorée pour n'importe quelle pièce de votre maison. Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres

1 x Hue White and Color Ambiance Extension du Gradient Lightstrip Ambiance 1 mètre Prolongez la longueur de votre Gradient Lightstrip Ambiance Philips Hue avec cette extension de 1 mètre, couvrant une plus grande surface où se fondra une lumière colorée. Extension du Gradient Lightstrip Ambiance 1 mètre