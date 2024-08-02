Promotion
Gradient lightstrip + Bridge Pro
Créez une ambiance éblouissante avec une bande lumineuse Hue Gradient et le Bridge Pro. De magnifiques mélanges de couleurs personnalisables qui donnent vie à votre pièce avec un contrôle intelligent via l'application Hue.
Le prix actuel est 212,48 €, le prix d'origine est 249,98 €
Points forts du produit
- Lumière blanche et colorée
- Mélange de couleurs fluide
- Configuration simple avec Bridge Pro
- Fonctionnalités avancées alimentées par l'IA du Bridge Pro
- Contrôlez avec l'application, la commande vocale ou des accessoires
Dans ce pack
1 x Hue White and Color Ambiance Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres
Avec une technologie Gradient et une conception flexible, le Philips Hue Gradient Lightstrip Ambiance offre un puissant mélange de lumière colorée pour n'importe quelle pièce de votre maison.Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de Bridge connecté Hue. Équipé d'une puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lampes en détecteurs de mouvement avec MotionAware™, combinez votre système de sécurité et votre éclairage, et bien plus encore.Bridge Pro
