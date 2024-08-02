Lightstrip + Bridge Pro

1 x LIGHTSTRIPS Lightstrip Hue Solo 10 mètres

Transformez votre Habitat et votre humeur avec une brillante expérience éclairage. Facile à installer, le lightstrip Philips Hue Solo de 10 mètres fournit un superbe flux lumineux de 1 700 lumens, pour rendre votre intérieur plus lumineux. Éclairé par des LED RGBWW, ce lightstrip crée une couleur pure et une lumière blanche pure. Il a été conçu dans un souci de sécurité. Il vous permet d'interagir confortablement avec le lightstrip. Chaque lightstrip Philips Hue est accompagné d'une garantie de 2 ans.