Lightstrip + Bridge Pro
Verwandle Deinen Raum mit einem Hue Lightstrip und der Bridge Pro. Smarte Steuerung, personalisierbare Farben und nahtlose Integration für jeden Raum.
Le prix actuel est 212,48 €, le prix d'origine est 249,98 €
Points forts du produit
- Weißes und farbiges Licht
- Flexibler und verlängerbarer Lightstrip
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- KI-gestützte Bridge Pro Funktionen
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
Dans ce pack
1 x LIGHTSTRIPS Lightstrip Hue Solo 10 mètres
Transformez votre Habitat et votre humeur avec une brillante expérience éclairage. Facile à installer, le lightstrip Philips Hue Solo de 10 mètres fournit un superbe flux lumineux de 1 700 lumens, pour rendre votre intérieur plus lumineux. Éclairé par des LED RGBWW, ce lightstrip crée une couleur pure et une lumière blanche pure. Il a été conçu dans un souci de sécurité. Il vous permet d'interagir confortablement avec le lightstrip. Chaque lightstrip Philips Hue est accompagné d'une garantie de 2 ans.Lightstrip Hue Solo 10 mètres
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de Bridge connecté Hue. Équipé d'une puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lampes en détecteurs de mouvement avec MotionAware™, combinez votre système de sécurité et votre éclairage, et bien plus encore.Bridge Pro
