Pack: Play gradient lightstrip pour PC + Bridge Pro
Rendez vos sessions de gaming sur PC immersives avec le Hue Play Gradient Lightstrip et un Bridge Pro. Un éclairage dynamique qui se synchronise avec toutes les actions à l’écran.
Le prix actuel est 215,98 €, le prix d'origine est 239,98 €
Points forts du produit
- Lumière blanche et colorée
- Illuminez les murs avec la lumière
- Mélange de couleurs fluide
- Configuration simple avec Bridge Pro
- Contrôle via application, commande vocale ou accessoires
Dans ce pack
1 x LIGHTSTRIPS Hue Play gradient lightstrip pour PC
Obtenez un dégradé de lumière réactive et colorée pour votre configuration de jeu ! Fixez le Hue Play gradient lightstrip à l'arrière de votre moniteur 24 à 27", grâce aux supports inclus. Lancez la synchronisation avec l'application de bureau Hue Sync pour voir l'action sur votre écran se refléter dans la lumière.Hue Play gradient lightstrip pour PC
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de Bridge connecté Hue. Équipé d'une puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lampes en détecteurs de mouvement avec MotionAware™, combinez votre système de sécurité et votre éclairage, et bien plus encore.Bridge Pro
