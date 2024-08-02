Aide
Gros plan de l'avant de Pack Endurance: Lightstrip Plus + Dimmer switch + Bridge Pro

Promotion

Pack Endurance: Lightstrip Plus + Dimmer switch + Bridge Pro

Personnalisez votre espace avec le Hue Lightstrip Plus, le Dimmer Switch et le Bridge Pro. Un éclairage intelligent et flexible offrant un contrôle sans fil et une variation d'intensité fluide.

Points forts du produit

  • Lumière blanche et colorée
  • Bande lumineuse flexible et extensible
  • Interrupteur variateur personnalisable
  • Installation simple avec Bridge Pro
  • Contrôle via application, commande vocale ou accessoires
Dans ce pack

Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Base Lightstrip Plus V4 2 mètres

1 x Hue White and Color Ambiance Base Lightstrip Plus V4 2 mètres

Profitez d'une lumière colorée n'importe où dans votre maison ! Flexible et extensible jusqu'à 10 mètres, ce lightstrip d'intérieur adhère à toutes les surfaces et diffuse une seule nuance de lumière blanche ou colorée.

Base Lightstrip Plus V4 2 mètres
Gros plan de l'avant de Hue Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

1 x Hue Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Atténuez ou augmentez l'éclairage de votre pièce, variez les scénarios de lumière ou bénéficiez de l'éclairage optimal en fonction de l'heure de la journée. Le variateur Hue se fixe aux murs ou aux surfaces magnétiques, mais peut également être utilisé comme une télécommande n'importe où dans la maison.

Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)
Gros plan de l'avant de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nouvelle génération de Bridge connecté Hue. Équipé d'une puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lampes en détecteurs de mouvement avec MotionAware™, combinez votre système de sécurité et votre éclairage, et bien plus encore.

Bridge Pro

