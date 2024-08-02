Promotion
Pack Endurance: Lightstrip Plus + Dimmer switch + Bridge Pro
Personnalisez votre espace avec le Hue Lightstrip Plus, le Dimmer Switch et le Bridge Pro. Un éclairage intelligent et flexible offrant un contrôle sans fil et une variation d'intensité fluide.
Le prix actuel est 146,17 €, le prix d'origine est 171,97 €
Vous souhaitez savoir quand il sera de retour ?
Inscrivez-vous pour recevoir un e-mail lorsque ce produit sera de nouveau en stock. Nous ne vous enverrons cet e-mail qu’une seule fois - consultez notre déclaration de confidentialité pour plus de détails.
- Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
- Livraison gratuite á partir de € 50.00
- Retour gratuit de 30 jours
- Garantie de 2 ans
- Paiement sécurisé
Points forts du produit
- Lumière blanche et colorée
- Bande lumineuse flexible et extensible
- Interrupteur variateur personnalisable
- Installation simple avec Bridge Pro
- Contrôle via application, commande vocale ou accessoires
Dans ce pack
1 x Hue White and Color Ambiance Base Lightstrip Plus V4 2 mètres
Profitez d'une lumière colorée n'importe où dans votre maison ! Flexible et extensible jusqu'à 10 mètres, ce lightstrip d'intérieur adhère à toutes les surfaces et diffuse une seule nuance de lumière blanche ou colorée.Base Lightstrip Plus V4 2 mètres
1 x Hue Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)
Atténuez ou augmentez l'éclairage de votre pièce, variez les scénarios de lumière ou bénéficiez de l'éclairage optimal en fonction de l'heure de la journée. Le variateur Hue se fixe aux murs ou aux surfaces magnétiques, mais peut également être utilisé comme une télécommande n'importe où dans la maison.Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de Bridge connecté Hue. Équipé d'une puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lampes en détecteurs de mouvement avec MotionAware™, combinez votre système de sécurité et votre éclairage, et bien plus encore.Bridge Pro
Spécifications
Informations produit
Informations produit
Des bundles qui pourraient vous plaire
Hue White and Color Ambiance
Lampadaire Gradient Signe
329,99 €
Hue White and Color Ambiance
Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres
159,99 €
Hue
Détecteur de mouvement Hue
44,99 €
Hue White and Color Ambiance
Lampe à poser Gradient Signe
219,99 €
Hue
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)
21,99 €
Filament Hue White Ambiance
A60 - Ampoule connectée E27 (pack de 3)
99,99 €
Hue White Ambiance
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
69,99 €
Hue White Ambiance
GU10 - Spot connecté - (pack de 2)
49,99 €
Hue White and Color Ambiance
GU10 - Spot connecté - (pack de 2)
109,99 €
Hue White and Color Ambiance
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
159,99 €
Hue White and Color Ambiance
Hue Play pack x2
139,99 €