Dans ce pack

1 x Hue White and Color Ambiance Base Lightstrip Plus V4 2 mètres Profitez d'une lumière colorée n'importe où dans votre maison ! Flexible et extensible jusqu'à 10 mètres, ce lightstrip d'intérieur adhère à toutes les surfaces et diffuse une seule nuance de lumière blanche ou colorée. Base Lightstrip Plus V4 2 mètres

1 x Hue Play HDMI sync box Synchronisez vos lumières Hue avec vos contenus multimédia grâce à la Sync Box. Quatre ports HDMI vous permettent de connecter vos périphériques multimédias à votre installation Hue. Profitez rapidement d’une ambiance personnalisée qui réagit et reflète le contenu que vous regardez ou écoutez. Play HDMI sync box