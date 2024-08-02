Promotion
Play Gradient Lightstrip 55'' + Sync Box + Bridge Pro
Verwandle deinen 55'' Fernseher und erlebe immersives Fernsehen mit einem Hue Lightstrip, einer Sync Box & der Bridge Pro. Genieße Surround-Beleuchtung, die auf die Inhalte in Deinem Fernseher reagiert.
Le prix actuel est 503,97 €, le prix d'origine est 559,97 €
Points forts du produit
- Weißes und farbiges Licht
- Synchronisiere Lampen mit Deinem Fernseher
- Verbinde bis zu 4 HDMI-Geräte
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
Dans ce pack
1 x Hue White and Color Ambiance Lightstrip Hue Play gradient 55 inch
Vivez le frisson du cinéma à la maison grâce au Philips Hue Play Gradient Lightstrip. Obtenez plusieurs couleurs de lumière qui réagissent au contenu de votre écran. Se fixe aux téléviseurs muraux ou sur pied de 55 à 65 pouces à l'aide des supports inclus.Lightstrip Hue Play gradient 55 inch
1 x Hue Play HDMI sync box
Synchronisez vos lumières Hue avec vos contenus multimédia grâce à la Sync Box. Quatre ports HDMI vous permettent de connecter vos périphériques multimédias à votre installation Hue. Profitez rapidement d’une ambiance personnalisée qui réagit et reflète le contenu que vous regardez ou écoutez.Play HDMI sync box
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de Bridge connecté Hue. Équipé d'une puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lampes en détecteurs de mouvement avec MotionAware™, combinez votre système de sécurité et votre éclairage, et bien plus encore.Bridge Pro
