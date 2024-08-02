Dans ce pack

1 x Hue White and Color Ambiance Lightstrip Hue Play gradient 55 inch Vivez le frisson du cinéma à la maison grâce au Philips Hue Play Gradient Lightstrip. Obtenez plusieurs couleurs de lumière qui réagissent au contenu de votre écran. Se fixe aux téléviseurs muraux ou sur pied de 55 à 65 pouces à l'aide des supports inclus. Lightstrip Hue Play gradient 55 inch

1 x Hue Play HDMI sync box Synchronisez vos lumières Hue avec vos contenus multimédia grâce à la Sync Box. Quatre ports HDMI vous permettent de connecter vos périphériques multimédias à votre installation Hue. Profitez rapidement d’une ambiance personnalisée qui réagit et reflète le contenu que vous regardez ou écoutez. Play HDMI sync box