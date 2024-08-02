Aide
Gros plan de l'avant de Play Gradient Lightstrip 55'' + Sync Box + Bridge Pro

Promotion

Play Gradient Lightstrip 55'' + Sync Box + Bridge Pro

Verwandle deinen 55'' Fernseher und erlebe immersives Fernsehen mit einem Hue Lightstrip, einer Sync Box & der Bridge Pro. Genieße Surround-Beleuchtung, die auf die Inhalte in Deinem Fernseher reagiert.

Momentanément en rupture de stock

Vous souhaitez savoir quand il sera de retour ?

Inscrivez-vous pour recevoir un e-mail lorsque ce produit sera de nouveau en stock. Nous ne vous enverrons cet e-mail qu’une seule fois - consultez notre déclaration de confidentialité pour plus de détails.

Avis concernant la confidentialité Philips Hue
  • Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
  • Livraison gratuite á partir de € 50.00
  • Retour gratuit de 30 jours
  • Garantie de 2 ans
  • Paiement sécurisé

Points forts du produit

  • Weißes und farbiges Licht
  • Synchronisiere Lampen mit Deinem Fernseher
  • Verbinde bis zu 4 HDMI-Geräte
  • Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
  • Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
Voir toutes les spécifications produit

Dans ce pack

Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Lightstrip Hue Play gradient 55 inch

1 x Hue White and Color Ambiance Lightstrip Hue Play gradient 55 inch

Vivez le frisson du cinéma à la maison grâce au Philips Hue Play Gradient Lightstrip. Obtenez plusieurs couleurs de lumière qui réagissent au contenu de votre écran. Se fixe aux téléviseurs muraux ou sur pied de 55 à 65 pouces à l'aide des supports inclus.

Lightstrip Hue Play gradient 55 inch
Gros plan de l'avant de Hue Play HDMI sync box

1 x Hue Play HDMI sync box

Synchronisez vos lumières Hue avec vos contenus multimédia grâce à la Sync Box. Quatre ports HDMI vous permettent de connecter vos périphériques multimédias à votre installation Hue. Profitez rapidement d’une ambiance personnalisée qui réagit et reflète le contenu que vous regardez ou écoutez.

Play HDMI sync box
Gros plan de l'avant de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nouvelle génération de Bridge connecté Hue. Équipé d'une puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lampes en détecteurs de mouvement avec MotionAware™, combinez votre système de sécurité et votre éclairage, et bien plus encore.

Bridge Pro

Des bundles qui pourraient vous plaire

Promotion
Lampadaire Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lampadaire Gradient Signe

329,99 €

Promotion
Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres

Hue White and Color Ambiance

Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres

159,99 €

Promotion
Détecteur de mouvement Hue

Hue

Détecteur de mouvement Hue

44,99 €

Promotion
Lampe à poser Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lampe à poser Gradient Signe

219,99 €

Promotion
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Hue

Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

21,99 €

Promotion
A60 - Ampoule connectée E27 (pack de 3)

Filament Hue White Ambiance

A60 - Ampoule connectée E27 (pack de 3)

99,99 €

Promotion
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

Hue White Ambiance

GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

69,99 €

Promotion
GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

Hue White Ambiance

GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

49,99 €

Promotion
GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

Hue White and Color Ambiance

GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

109,99 €

Promotion
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

Hue White and Color Ambiance

GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

159,99 €

Promotion
Hue Play pack x2

Hue White and Color Ambiance

Hue Play pack x2

139,99 €

Achetez les bundles avec un Bridge
  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay