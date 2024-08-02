Dans ce pack

1 x Hue White and Color Ambiance Lightstrip Hue Play gradient 75 inch Vivez le frisson du cinéma à la maison grâce au Philips Hue Play Gradient Lightstrip. Obtenez plusieurs couleurs de lumière qui réagissent au contenu de votre écran. Se fixe aux téléviseurs muraux ou sur pied de 75 pouces ou plus à l'aide des supports inclus. Lightstrip Hue Play gradient 75 inch

1 x Hue Play HDMI sync box Synchronisez vos lumières Hue avec vos contenus multimédia grâce à la Sync Box. Quatre ports HDMI vous permettent de connecter vos périphériques multimédias à votre installation Hue. Profitez rapidement d’une ambiance personnalisée qui réagit et reflète le contenu que vous regardez ou écoutez. Play HDMI sync box