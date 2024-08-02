Dans ce pack

1 x Hue Caméra filaire Secure Sentez-vous plus en sécurité grâce à Philips Hue ! Obtenez un flux en direct HD 1080p net et clair, allumez les lumières ou envoyez une alerte à votre appareil mobile lorsqu'un mouvement ou un son est détecté, et plus encore. Cette caméra filaire est facile à monter et à installer dans tous les domiciles. Caméra filaire Secure

1 x Hue White and Color Ambiance A67 - E27 smart bulb - 1600 Offrez à vos plus grands espaces une lumière vive, colorée et intelligente grâce à ces deux ampoules connectées E27. Avec une luminosité équivalente à une ampoule 100 W traditionnelle, ces ampoules peuvent apporter une touche colorée à votre séjour, vos cuisines, et toutes vos autres pièces. A67 - E27 smart bulb - 1600