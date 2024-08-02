Complétez le décor de votre maison avec le design blanc fin et élégant du lampadaire Gradient Signe, en colorant vos murs d'un dégradé de lumière unique.

1 x Hue Bridge Pro

La nouvelle génération de Bridge connecté Hue. Équipé d'une puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lampes en détecteurs de mouvement avec MotionAware™, combinez votre système de sécurité et votre éclairage, et bien plus encore.