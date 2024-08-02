Promotion
Gradient Signe Stehleuchte in weiß + Bridge Pro
Erschaffe eine wunderschöne Atmosphäre in jedem Raum mit der Hue Gradient Signe Stehleuchte in weiß und erhalte smarte Steuerung mit der Hue Bridge Pro. Dynamische Beleuchtung mit nahtlosen Übergängen in einem schlanken, modernen Design.
Le prix actuel est 356,98 €, le prix d'origine est 419,98 €
Points forts du produit
- Weißes und farbiges Licht
- Tauche Deine Wand in Licht
- Gleichmäßige Farbübergänge
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
Dans ce pack
1 x Hue White and Color Ambiance Lampadaire Gradient Signe
Complétez le décor de votre maison avec le design blanc fin et élégant du lampadaire Gradient Signe, en colorant vos murs d'un dégradé de lumière unique.Lampadaire Gradient Signe
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de Bridge connecté Hue. Équipé d'une puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lampes en détecteurs de mouvement avec MotionAware™, combinez votre système de sécurité et votre éclairage, et bien plus encore.Bridge Pro
